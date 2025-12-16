Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laporta responde a Florentino Pérez: "Es barcelonitis aguda lo que tienen, la tienen instalada en el corazón del madridismo"

El presidente del Barcelona responde a su homólogo en el Real Madrid tras las palabras de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira'.

Joan Laporta, en una imagen de archivo

Joan Laporta, en una imagen de archivoEfe

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La guerra entre el Real Madrid y el Barcelona a raíz del 'caso Negreira' se recrudece día a día. Las contundentes palabras pronunciadas por Florentino Pérez este lunes ya tiene respuesta por parte de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien considera que "es barcelonitis aguda lo que tienen" y que es algo "desproporcionado, no tiene lógica".

"Es desproporcionado, no tiene lógica. Es barcelonitis aguda lo que tienen, lo tienen instalado en el corazón del madridismo", ha apuntado Joan Laporta en las horas previas al enfrentamiento de la Copa del Rey ante el Guadalajara

"Tienen barcelonitis aguda y a nosotros nos va bien, porque están más preocupados de nosotros que de lo que se tienen que preocupar. Quizás también va por ahí", ha señalado el presidente del Barça.

"Tienen barcelonitis aguda y yo no puedo hacer nada"

Joan Laporta ha subrayado el cambio de postura por parte del Real Madrid y lo achaca a la decisión del Barça de abandonar el proyecto de la Superliga y buscar un acuerdo con la UEFA.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y estas cosas no nos afectan. Si se ha cambiado el discurso será porque hace un año había ciertas coincidencia en ciertos proyectos y ahora a la vista de que no ha fructificado ese proyecto, nosotros tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA porque lo que buscamos es la paz en el fútbol europeo y otros parece que no", ha indicado Joan Laporta.

Por último, el presidente culé ha insistido en que les "va bien" que desde Madrid se hable constantemente del Barcelona.

"Insisto, que sigan hablando constantemente del Barça desde la capital y, en concreto, desde nuestro eterno rival ya va bien. Tienen barcelonitis aguda y yo no puedo hacer nada", ha concluido Joan Laporta.

