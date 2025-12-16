Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Patrick Mouratoglou señala al tenista que puede romper la hegemonía de Alcaraz y Sinner

"Tiene potencial y posee la mente", asegura el histórico entrenador francés.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025

Luis F. Castillo
Publicado:

El dominio absoluto de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en las dos últimas temporadas ha marcado el pulso del circuito masculino. Ambos se han repartido los grandes títulos durante los dos últimos años, han elevado el nivel competitivo del tenis actual y, a corto plazo, pocos parecen capacitados para discutir su reinado. Sin embargo, no todos comparten esa percepción.

Uno de los que cree que podría haber posibilidades de irrupción es Patrick Mouratoglou, histórico entrenador y una de las voces más influyentes del circuito. El técnico francés, que conoce como pocos la evolución de las nuevas generaciones, ha señalado con claridad quién podría irrumpir en esa pelea de titanes: Jack Draper.

Mouratoglou apuesta fuerte: puede ser top-5

Durante una entrevista en ITV, el prestigioso entrenador -que actualmente trabaja con el británico- verbalizó una predicción que lleva tiempo defendiendo.

"Lo dije hace varias temporadas... creo que Jack Draper, si está fuera de lesiones, será uno de los mejores cinco jugadores, sin duda alguna. Tiene potencial, sin duda que lo tiene, y posee la mente, que es lo más importante", apuntó Mouratoglou.

El tenista francés, que ha trabajado con campeones como Serena Williams o Stefanos Tsitsipas, sostiene que Draper reúne las condiciones ideales para competir al máximo nivel si logra encontrar continuidad física.

Un competidor con juego para aspirar a todo

Draper, campeón este año en Indian Wells, ha dado pasos firmes pese a una temporada marcada por los problemas físicos. Para Mouratoglou, esa capacidad de rendimiento pese al tiempo fuera es reveladora.

"Es un competidor nato", afirmó el técnico al referirse al británico.

Su análisis fue más allá: "Es un competidor increíble, con ambición e inteligencia. Me gusta mucho y creo que tiene un gran juego con mucha potencia. Su principal problema son las lesiones, y aunque solo jugó seis meses del año... estuvo entre los 10 mejores. Eso dice mucho de lo bueno que es si se mantiene libre de lesiones".

¿Un tercer nombre en la ecuación?

Mientras Alcaraz y Sinner continúan ampliando su resistencia al resto de tenistas del circuito, Mouratoglou incorpora a Draper como el candidato más serio a romper la dinámica actual. El tiempo dirá si el británico puede mantener el físico y consolidar un nivel que muchos, dentro del vestuario del tenis, ven ya como el siguiente gran salto.

