La Europa de Jon Rahm gana la Ryder Cup en un final agónico y sigue recortando a Estados Unidos

El viejo continente se convierte en el primero en ganar como visitante desde 2012 y sella su segunda victoria consecutiva a pesar de una heroica reacción de Estados Unidos en la última jornada.

Rahm celebra con Lowry que Europa retiene y gana la Laver Cup 2025

Rahm celebra con Lowry que Europa retiene y gana la Laver Cup 2025EFE

El equipo de Europa, comandando entre otros por el genio de Barrika, Jon Rahm, ha ganado este domingo -por segunda edición consecutiva- el título de la Ryder Cup ante Estados Unidos por un apretado marcador de 14'5-12'5 después de que los norteamericanos firmaran una gran última jornada que retrasó, e incluso puso en peligro, que el título se quedara de nuevo en el viejo continente. Estados Unidos se llevó la jornada dominical y rozó una gesta después de ir abajo 11,5 a 4,5.

Rahm, que estuvo sobresaliente en los primeros compases de la competición, se atascó un poco más en la recta final, pero de nuevo volvió a ser una pieza capital para un nuevo éxito de Europa. El viejo continente se convierte además en el primero en ganar como visitante desde 2012

Lowry retuvo la copa y Hatton firmó la victoria

"Le he dicho a mi caddie, 'tengo la oportunidad de hacer la cosa más grande de mi carrera", expresó Shane Lowry segundos después de dar a los de Luke Donald el medio punto definitivo para retener así el título. Minutos después, Hatton se impuso a Moriwaka en el hoyo 18 y dio a Europa su victoria número 16.

Europa llegó a tener durante el fin de semana una ventaja de siete puntos (11,5 a 4,5), la mayor renta jamás lograda por un equipo en la competición a esas alturas. Una ventaja que cerca estuvo de echar a perder tras un domingo legendario de los estadounidenses en lo individual.

Europa recorta diferencias

Tras la edición de 2025, Estados Unidos sigue siendo el rey de la Ryder Cup con 27 victorias, sin embargo, Europa sigue recortando diferencias tras sellar su victoria número 16 en la historia de la competición. Las otras dos restantes terminaron en empate. Los jugadores del viejo continente han ganado tres de las últimas cuatro ediciones, y hay que tener en cuenta que, Europa como tal compite junta desde 1979 cuando Gran Bretaña e Irlanda decidieron 'unirse' al resto de jugadores del continente para hacer frente a Estados Unidos. Desde entonces son 15 victorias europeas y nueve estadounidenses.

