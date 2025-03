Carlos Alcaraz - Francisco Cerúndolo: Horario del partido de cuartos de final de Indian Wells

Carlos Alcaraz buscará en la madrugada del jueves 13 al viernes 14 marzo la clasificación para las semifinales del Indian Wells. El murciano se mide al argentino Francisco Cerúndolo en el último turno de la pista central del Indian Wells Tennis Garden, un partido que no comenzará hasta antes de las 03:00 horas (horarios español). El ganador de las dos últimas ediciones del Masters 1.000 californiano (2023 y 2024) está a tres triunfos de su tercer título en Indian Wells, un torneo donde el tenista de El Palmar brilla como en ninguna otra pista.

Y es que el tenista español acumula un intimidante balance de 19 triunfos y dos derrotas en el desierto californiano, donde sus últimos 15 partidos se han saldado con victoria. El último jugador que fue capaz de derrotar a Alcaraz en Indian Wells fue Rafa Nadal en las semifinales de 2022. Desde aquella derrota, el murciano no pierde sobre la pista del Indian Wells Tennis Garden, donde encadena ya 15 victorias consecutivas.

El ganador de cuatro grand slam despachó este miércoles a Grigor Dimitrov (6-1 y 6-1) mostrando su gran nivel de tenis y confianza en Indian Wells. El próximo rival de Carlos Alcaraz será el argentino Francisco Cerúndolo. Solo hay un precedente en partido ATP entre ambos, fue en el torneo de Queens del año pasado, donde el murciano se impuso en dos sets (6-1 y 7-5).

Pese a su excelente estado de forma y confianza, Carlos Alcaraz no se fía de un Cerúndolo que se adapta bien a todas las superficies del circuito.

"He estado viendo sus partidos, está jugando muy bien. No sé cuál es su superficie favorita, juega muy bien en todas las superficies, eso te dice lo bueno que es. Me encanta estar en Indian Wells y estoy listo para afrontar el desafío", indicó Alcaraz tras su partido ante Dimitrov.

Franciso Cerúndolo disputará sus primeros cuartos de final en el desierto californiano tras sorprender a Alex de Miñaur (7-5 y 6-3).

Cuartos de final de Indian Wells 2025

- Griekspoor vs Rune

- Fils vs Medvedev

- Shelton vs Draper

- Alcaraz vs Cerúndolo

El ganador del Griekspoor - Rune se medirá en semifinalesa al ganador del Fils vs Medvedev; mientras que el ganador del Shelton - Draper se verá las caras en la segunda semifinal de Indian Wells 2025 frente al ganador del Alcaraz - Cerúndolo.

Horario del Carlos Alcaraz - Francisco Cerúndolo

El Carlos Alcaraz - Francisco Cerúndo, partido de cuartos de final de Indian Wells 2025, se jugará en la madrugada del jueves 13 al viernes 14 marzo no antes de las 03:00 horas (horario peninsular). La organización de Indian Wells ha programado el Carlos Alcaraz - Francisco Cerúndolo en el último turno de la pista central.

