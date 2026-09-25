Luis de la Fuente: "Tenemos muchas ganas y mucha hambre. Lo mejor está por llegar"

Luis de la Fuente no se conforma y, según declaró en la previa del duelo de este sábado ante Inglaterra, su equipo tampoco. El Mundial conquistado de forma brillante el pasado verano no ha restado un ápice de hambre a una selección que quiere seguir haciendo historia y sumando títulos.

"Es un partido muy complejo y muy difícil. No ha relajación en estos futbolistas. Sé que quieren seguir ganando y quieren seguir cumpliendo objetivos. La mejoría tiene que ser constante. Lo que pretendemos es estar al máximo nivel. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, ahora tenemos que rendir mejor", indicó Luis de la Fuente.

"No nos conformamos. Ahora ha acabado una historia y empieza otra que nos hace mucha ilusión. Queremos seguir haciendo registros históricos. Ahora nos toca una superselección con grandísimos jugadores. Mañana puede pasar de todo, pero no va haber comodidad ni dejadez. Para nada. Nos queda mucha hambre. Lo mejor está por llegar. Tengo fe ciega en este equipo y en la ambición de estos jugadores", aseguró el de Haro.

"Inglaterra es una gran selección. Han sido finalistas de la Eurocopa, semifinalista del Mundial..."

El seleccionador español aseguró que no habrá relajación en los suyos, después de haber conquistado Eurocopa y Mundial de forma consecutiva.

"Te garantizo que no habrá relajación. Conozco a estos futbolistas y sé que quieren seguir ganando y quieren seguir haciendo historia. El hambre tiene que ser constante y este equipo lo tiene. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale. Este equipo tiene un margen de mejora muy grande", subrayó Luis de la Fuente.

"Inglaterra es una gran selección. Han sido finalistas de la Eurocopa, semifinalista del Mundial... Es una potencia. Nosotros intentamos estar siempre a la altura. Se puede ganar y perder, pero nosotros estamos en un momento de confianza y cualquier rival te puede ganar", advirtió el de Haro.

El seleccionador español fue preguntado sobre si la vida le ha cambiado desde que se proclamó campeón del mundo en el MetLife de Nueva Jersey hace dos meses.

"Sí, después de ganar la Eurocopa, el reconocimiento popular era importante. El Mundial es otro nivel. La gente me reconoce mucho más, en todos los lugares, en todo el mundo. Es algo muy bonito. La gente cuando nos ve, viene a darnos las gracias. Es tremendo, por lo que han disfrutado, lo bien que se lo han pasado. Ver la felicidad en la gente me hace más feliz aún", admitió el entrenador riojano.

Luis de la Fuente no dejó pistas del once que presentará este sábado, aunque aseguró que lo tiene ya decidido a 24 horas del partido.

"Sabemos qué equipo, pero estamos muy contentos en todas las demarcaciones. Siempre hay cambios. Acaba un ciclo, empieza otro... Sentimos la baja de Marcos Llorente (que recientemente decidió poner fin a su etapa en la selección española), pero estamos muy contentos con Eric, Porro, Fresneda... con los jugadores que tenemos", apuntó el seleccionado nacional de España.

Por último, Luis de la Fuente confirmó que nadie le consulto sobre el cambio de calendario y el hecho de jugar cuatro partidos en apenas semana y media. "No es lo más adecuado jugar cuatro partidos en diez días", concluyó Luis de la Fuente.