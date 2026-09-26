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La Selección Española estrena su segunda estrella con remontada en Wembley

Tras un partido en el que el conjunto inglés se colocó 2-1 en el marcador, los de Luis de la Fuente logran darle la vuelta para estrenarse como campeones del mundo con victoria.

La Selección Española gana en Wembley

La Selección Española gana en Wembley EFE

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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La Selección Española estrenaba segunda estrella en un escenario icónico, en Wembley. Ante Inglaterra en la Nations League. Tras un partido en el que el conjunto inglés se colocó 2-1 en el marcador, los de Luis de la Fuente logran darle la vuelta para estrenarse como campeones del mundo con victoria.

España comenzó al ritmo de Lamine, sufrió una hora del físico de Inglaterra a y finalmente Baena y Oyarzabal le dieron la vuelta. Harry Kane falló un penalti que hubiera puesto el 3-1. El primero de Lamine llegó tras un robo a Guéhi y colocó el balón en la red con la izquierda. Ferrán pudo sentenciar en dos ocasiones pero sin fortuna para el valenciano.

Inglaterra solo necesitó dos minutos. Primero, tras un resbalón de Nico que propició una contra que finalizó Gordon después de una pared con Bellingham. Después, un error de Cucurella, provocó gol en propia puerta tras un remate de Inglaterra. Luego Kane falló el penalti estrellándolo contra el larguero, lo que dio una vida más a la Selección Española.

Alex Baena, a los cinco minutos de entrar en el campo en sustitución de Nico, marcó el gol del empate tras un disparo de larga distancia. Oyarzabal, que había entrado en juego a la vez que el jugador del Atlético, certificó con su gol la victoria de España. España estrena segunda estrella con victoria en el templo de Wembley.

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