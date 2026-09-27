Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: desalojado el asentamiento de la playa de Benítez

La Policía Nacional ha desalojado este domingo por motivos de seguridad el asentamiento de migrantes situado en las inmediaciones de la playa de Benítez de Ceuta, junto a la planta desaladora, y ha trasladado a unas 250 personas a una explanada cercana mientras se habilita un espacio para alojarlas.

La actuación se ha concentrado en la zona donde confluyen la desaladora y el arroyo que limita la playa de Benítez, desde el espigón hasta los bloques de hormigón en los que se habían instalado numerosos migrantes llegados a Ceuta a finales de julio.

Según la Policía, el dispositivo tiene una doble finalidad: garantizar la seguridad de la desaladora, considerada una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad, y proteger a los propios migrantes, ya que la ubicación de algunas de las chabolas entre bloques de hormigón y junto al espigón suponía un riesgo de caídas y lesiones graves.

Mientras se desarrollaba el operativo, varios centenares de ceutíes han vuelto a salir este domingo a las calles para reclamar soluciones a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde finales de julio.

Los manifestantes han partido desde el centro de Ceuta y han recorrido más de cuatro kilómetros hasta la frontera del Tarajal, donde han finalizado la protesta con una sentada. Según los organizadores, cerca de un millar de personas han participado en una convocatoria difundida a través de las redes sociales.