CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: desalojado el asentamiento de la playa de Benítez
Sigue la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.
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La Policía Nacional ha desalojado este domingo por motivos de seguridad el asentamiento de migrantes situado en las inmediaciones de la playa de Benítez de Ceuta, junto a la planta desaladora, y ha trasladado a unas 250 personas a una explanada cercana mientras se habilita un espacio para alojarlas.
La actuación se ha concentrado en la zona donde confluyen la desaladora y el arroyo que limita la playa de Benítez, desde el espigón hasta los bloques de hormigón en los que se habían instalado numerosos migrantes llegados a Ceuta a finales de julio.
Según la Policía, el dispositivo tiene una doble finalidad: garantizar la seguridad de la desaladora, considerada una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad, y proteger a los propios migrantes, ya que la ubicación de algunas de las chabolas entre bloques de hormigón y junto al espigón suponía un riesgo de caídas y lesiones graves.
Mientras se desarrollaba el operativo, varios centenares de ceutíes han vuelto a salir este domingo a las calles para reclamar soluciones a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde finales de julio.
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Los manifestantes han partido desde el centro de Ceuta y han recorrido más de cuatro kilómetros hasta la frontera del Tarajal, donde han finalizado la protesta con una sentada. Según los organizadores, cerca de un millar de personas han participado en una convocatoria difundida a través de las redes sociales.
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El hallazgo se ha producido sobre las 17:10 horas y hasta el lugar se ha desplazado una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento formada por un cabo, un conductor y tres bomberos.
Se trata de una galería de aproximadamente 25 metros de longitud, con un recorrido en zigzag, que se encontraba llena de objetos y pertenencias que evidenciaban que había sido utilizada como refugio.
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"No es inmigración, es invasión" es uno de los lemas que se podía leer en la pancarta que portaban en la cabecera central de esta manifestación, que se ha junto al edificio de la Delegación del Gobierno, para dirigirse hacia la frontera del Tarajal.
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La decisión judicial se ha producido este domingo después de que la víctima no haya sido localizada ni se haya personado en las dependencias del Palacio de Justicia para ratificar los hechos, según han informado fuentes judiciales.
En el lugar de la menor ha comparecido una amiga para indicar que los detenidos, de 42 y 21 años respectivamente, no eran responsables de los delitos por los que habían sido arrestados.
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