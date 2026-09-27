Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CEUTA

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: desalojado el asentamiento de la playa de Benítez

Sigue la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.

Varios migrantes acampados en la playa de Benítez, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado. 23 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS;INVASORES;COLCHONETA;INMIGRACIÓN;CRISIS;POL...

FR | EUROPAPRESS

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional ha desalojado este domingo por motivos de seguridad el asentamiento de migrantes situado en las inmediaciones de la playa de Benítez de Ceuta, junto a la planta desaladora, y ha trasladado a unas 250 personas a una explanada cercana mientras se habilita un espacio para alojarlas.

La actuación se ha concentrado en la zona donde confluyen la desaladora y el arroyo que limita la playa de Benítez, desde el espigón hasta los bloques de hormigón en los que se habían instalado numerosos migrantes llegados a Ceuta a finales de julio.

Según la Policía, el dispositivo tiene una doble finalidad: garantizar la seguridad de la desaladora, considerada una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad, y proteger a los propios migrantes, ya que la ubicación de algunas de las chabolas entre bloques de hormigón y junto al espigón suponía un riesgo de caídas y lesiones graves.

Mientras se desarrollaba el operativo, varios centenares de ceutíes han vuelto a salir este domingo a las calles para reclamar soluciones a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde finales de julio.

Los manifestantes han partido desde el centro de Ceuta y han recorrido más de cuatro kilómetros hasta la frontera del Tarajal, donde han finalizado la protesta con una sentada. Según los organizadores, cerca de un millar de personas han participado en una convocatoria difundida a través de las redes sociales.

Segundo día de acampada por la vivienda en Sol con cientos de manifestantes que piden el 'decreto Maricarmen'

Acampada Puerta del Sol
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Las imágenes del nuevo túnel encontrado en Ceuta utilizado como refugio por migrantes

Los Bomberos de Ceuta han localizado este domingo un nuevo túnel en la calle Brull, de unos 25 metros de longitud y trazado en zigzag, en cuyo interior han encontrado numerosos enseres que apuntan a que el espacio había sido utilizado para habitar.

El hallazgo se ha producido sobre las 17:10 horas y hasta el lugar se ha desplazado una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento formada por un cabo, un conductor y tres bomberos.

Se trata de una galería de aproximadamente 25 metros de longitud, con un recorrido en zigzag, que se encontraba llena de objetos y pertenencias que evidenciaban que había sido utilizada como refugio.

Vídeo: localizan otro túnel utilizado como refugio por migrantes en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Los ceutíes vuelven a salir a la calle para protestar por la gestión del Gobierno

Varios centenares de ceutíes han vuelto este domingo a salir a la calle para protestar por la gestión del Gobierno de la crisis migratoria tras la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

"No es inmigración, es invasión" es uno de los lemas que se podía leer en la pancarta que portaban en la cabecera central de esta manifestación, que se ha junto al edificio de la Delegación del Gobierno, para dirigirse hacia la frontera del Tarajal.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Un juez expulsa de España a tres migrantes por coaccionar a una menor en Ceuta

Un juez de Ceuta ha decretado una condena y la expulsión de España de tres migrantes marroquíes que intentaron llevarse por la fuerza el pasado jueves a una menor marroquí, de 17 años, a una de las chabolas situadas en la playa del Trampolín.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Libertad para los dos detenidos por una agresión sexual al no presentarse la menor

Un juez de Ceuta ha decretado libertad para las dos detenidos este sábado por la Policía Nacional de Ceuta por su presunta relación con una agresión sexual a una menor de 17 años, también marroquí, ocurrida en la playa del Trampolín, tras no presentarse la menor.

La decisión judicial se ha producido este domingo después de que la víctima no haya sido localizada ni se haya personado en las dependencias del Palacio de Justicia para ratificar los hechos, según han informado fuentes judiciales.

En el lugar de la menor ha comparecido una amiga para indicar que los detenidos, de 42 y 21 años respectivamente, no eran responsables de los delitos por los que habían sido arrestados.

Publicidad

Sociedad

Varios migrantes acampados en la playa de Benítez, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado. 23 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS;INVASORES;COLCHONETA;INMIGRACIÓN;CRISIS;POL...

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: desalojado el asentamiento de la playa de Benítez

Vídeo: localizan otro túnel utilizado como refugio por migrantes en Ceuta

Las imágenes del nuevo túnel encontrado en Ceuta utilizado como refugio por migrantes

Acampada Puerta del Sol

Segundo día de acampada por la vivienda en Sol con cientos de manifestantes que piden el 'decreto Maricarmen'

Lugar de los hechos
ASESINATO SEVILLA

La mujer asesinada en Sevilla estaba en el sistema VioGén y tenía un hijo con el presunto asesino

Pensiones muy ajustadas y desiguales para los jubilados españoles
JUBILADOS

Pensiones muy ajustadas y desiguales para los jubilados españoles

Imagen de un gallo y unas gallinas
CONFLICTO

Vecinos enfrentados: el supuesto cantar de un gallo trae de cabeza a todo un barrio

Los vecinos de Vilablareix en Girona aseguran que el canto no les deja dormir y acusan al propietario de utilizar un altavoz que reproduce a todas horas para molestarlos.

Noticias de hoy
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 27 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de Benidorm

Piden seis años de cárcel para una mujer por cortar la cuerda a un albañil a 13 pisos de altura en Benidorm

Una ambulancia de Asturias

Encuentran el cadáver de un hombre parcialmente quemado en una casa de Oviedo

Coche de Guardia Civil

Un hombre mata a su mujer en Sevilla y se atrinchera en una casa

Publicidad