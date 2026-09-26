Muere una joven de 20 años durante el Rally de Llanes

Tragedia en Asturias. Una joven que participaba en el Rally Villa de Llanes ha muerto este sábado en un accidente. La chica iba de copiloto y el piloto del vehículo ha resultado herido. Desde la organización se ha tomado la decisión de suspender la competición por lo sucedido.

La Guardia Civil ha informado que la chica tenía 20 años, según recoge 'Europa Press'. El accidente se produjo a las 13:52 horas tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban, un BMW 320, durante la competición, a la altura del tramo del Mazucu.

Su salida de la vía se ha producido por el margen derecho de la carretera y el vehículo se ha incendiado. Ambos ocupantes eran vecinos de la zona oriental de Asturias. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias de Ribadesella, así como un equipo de Investigación de Siniestros Viales procedente de Luarca.

Las fuerzas de seguridad se han hecho cargo de la cobertura e investigación del accidente. El piloto del vehículo ha sufrido diversas heridas a causa de la salida de vía y ha sido trasladado hasta el Hospital de Arriondas para recibir atención médica. Por su parte, la copiloto fallecida ha sido trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo.