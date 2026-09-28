Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

MLS

Leo Messi y su golazo con el Inter de Miami: "¡Esa zurda prodigiosa!"

El astro argentino anotó un magistral lanzamiento de falta ante Columbus Crew, en la MLS.

Leo Messi celebra su gol ante Columbus Crew

Leo Messi celebra su gol ante Columbus Crew Reuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

A sus 39 años, Leo Messi sigue siendo el mejor. Pasarán los años, pero el de Rosario siempre mantendrá su infinita calidad y esa zurda que es la mejor de todos los tiempos. El astro argentino obsequió a los aficionados que acudieron al ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, con un lanzamiento de falta magistral, un disparo que colocó en la escuadra con su pierna izquierda.

El Columbus Crew se había adelantado en el marcado, con un gol del venezolano Josef Martínez, antes de que Messi igualara el partido con una obra de arte. Con el balón muy escorado sobre el lateral derecho del área, Messi la envolvió con su bota izquierda para que el balón dibujara una comba perfecta y se fuera directa a la escuadra.

Los aficionados y comentaristas se quedaron alucinados, en shock ante el golazo de Leo Messi. Pero ese gran gol no evitó la derrota del Inter de Miami. Un gol de Brais Méndez, en el minuto 99, dio el triunfo a Columbus Crew (2-1).

El Inter Miami lleva cinco partidos sin victorias en la MLS, con cuatro empates y una derrota. A pesar de eso, sigue segundo en el Este, con 46 puntos, a catorce del líder Nashville.

Messi se quedó concentrado con el Inter Miami antes de viajar a Argentina para su despedida con la Albiceleste, fijada el 6 de octubre en un amistoso contra Benin, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Los campeones del mundo posan por primera vez con la camiseta con las dos estrellas

Lamine Yamal posa con la camiseta de las dos estrellas

Publicidad

Deportes

Fotografía con la que la AEW ha comunicado la muerte de Benjamin Satterley

El luchador Benjamin Satterley, conocido como Pac, muere de forma repentina a los 40 años

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Un árbitro de 19 años y su padre, agredidos en un partido de juveniles en Pina de Ebro

Leo Messi celebra su gol ante Columbus Crew

Leo Messi y su golazo con el Inter de Miami: "¡Esa zurda prodigiosa!"

Las futbolistas españolas levantan la Copa del Mundo en Lodz, Polonia
Mundial sub-20

La selección española femenina sub-20 conquista el Mundial ante Corea del Norte

Carlos Alcaraz celebra un punto en Londres durante la Laver Cup
Tenis

ATP500 Tokio: Fechas, cuadro principal y rivales de Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich

La Selección Española gana en Wembley
Fútbol

La Selección Española estrena su segunda estrella con remontada en Wembley

Tras un partido en el que el conjunto inglés se colocó 2-1 en el marcador, los de Luis de la Fuente logran darle la vuelta para estrenarse como campeones del mundo con victoria.

El lugar del accidente
Asturias

Muere una joven de 20 años durante el Rally de Llanes

La chica iba de copilopo y el piloto ha resultado herido. La organización ha decidido suspender la competición.

Kylian Mbappé, con un gesto de dolor tras lesionarse en el Turquía - Francia

Kylian Mbappé marca y se retira lesionado en el Turquía - Francia

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Wembley

Luis de la Fuente: "Tenemos muchas ganas y mucha hambre. Lo mejor está por llegar"

La atleta Laura Rodríguez, en una imagen de su cuenta de Instagram

La atleta Laura Rodríguez denuncia una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día

Publicidad