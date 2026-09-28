Leo Messi y su golazo con el Inter de Miami: "¡Esa zurda prodigiosa!"

A sus 39 años, Leo Messi sigue siendo el mejor. Pasarán los años, pero el de Rosario siempre mantendrá su infinita calidad y esa zurda que es la mejor de todos los tiempos. El astro argentino obsequió a los aficionados que acudieron al ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, con un lanzamiento de falta magistral, un disparo que colocó en la escuadra con su pierna izquierda.

El Columbus Crew se había adelantado en el marcado, con un gol del venezolano Josef Martínez, antes de que Messi igualara el partido con una obra de arte. Con el balón muy escorado sobre el lateral derecho del área, Messi la envolvió con su bota izquierda para que el balón dibujara una comba perfecta y se fuera directa a la escuadra.

Los aficionados y comentaristas se quedaron alucinados, en shock ante el golazo de Leo Messi. Pero ese gran gol no evitó la derrota del Inter de Miami. Un gol de Brais Méndez, en el minuto 99, dio el triunfo a Columbus Crew (2-1).

El Inter Miami lleva cinco partidos sin victorias en la MLS, con cuatro empates y una derrota. A pesar de eso, sigue segundo en el Este, con 46 puntos, a catorce del líder Nashville.

Messi se quedó concentrado con el Inter Miami antes de viajar a Argentina para su despedida con la Albiceleste, fijada el 6 de octubre en un amistoso contra Benin, en el estadio Monumental de Buenos Aires.