Feijóo anuncia una comisión de investigación sobre la "invasión" en Ceuta en el Senado: "El Gobierno lo sabía y lo tapó"

Este lunes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la "invasión" de Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. "El Gobierno lo sabía y lo tapó, y se tiene que saber. No actuó y se tiene que saber", ha dicho Feijóo ante la Junta Directiva Nacional de PP, máximo órgano de partido entre congresos, que ha comenzado con una prolongada ovación al presidente ceutí, Juan Vivas, por su actuación en esta crisis. El Grupo Popular dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar "a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y de seguir "dedicando más recursos a la regularización masiva que a Ceuta". También ha vuelto a preguntar al jefe del Ejecutivo si ha hablado con el rey de Marruecos y ha señalado que en caso de no haberlo hecho, debe aclarar por qué.

De esta manera, ha avanzado que el PP va a crear una comisión de investigación en el Senado "para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar" para que "no vuelva a repetirse". Considera que lo ocurrido en Ceuta será "la guinda" para "decir basta" y "apostar por el cambio" en España.

Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado este lunes su renuncia formal al cargo, una decisión que asegura haber trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, días atrás y que atribuye al "enorme coste personal y laboral" sufrido durante los dos meses transcurridos desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

"Hace días que comuniqué al ministro mi deseo de no continuar y hoy he presentado mi renuncia formal al cargo de delegado", ha anunciado Pérez Triano en una rueda de prensa, en la que ha descrito las últimas semanas como jornadas de "inmenso trabajo en un entorno muy hostil".

Feijóo acusa a Sánchez de estar más pendiente de la "casa de Jessica" que de Maricarmen

El presidente del Partido Popular también ha acusado al Gobierno de haberse pasado los últimos ocho años más pendientes de la "casa de Jessica", la expareja del exministro José Luis Ábalos, que de la de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid. Considera que los que "ahora quieren agitar las calles" y dicen tener soluciones para todo son los mismos que "han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande".