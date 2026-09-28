Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

Feijóo anuncia una comisión de investigación sobre la "invasión" en Ceuta en el Senado: "El Gobierno lo sabía y lo tapó"

A finales de julio, unos 80.000 migrantes entraron en Ceuta.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha clausurado el Campus FAES 2026 que este año se ha celebrado bajo el título ‘América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea’.25 SEPTIEMBRE 2026Diego Radamés / Europa Press25/09/2026

Feijóo EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Este lunes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la "invasión" de Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. "El Gobierno lo sabía y lo tapó, y se tiene que saber. No actuó y se tiene que saber", ha dicho Feijóo ante la Junta Directiva Nacional de PP, máximo órgano de partido entre congresos, que ha comenzado con una prolongada ovación al presidente ceutí, Juan Vivas, por su actuación en esta crisis. El Grupo Popular dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar "a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y de seguir "dedicando más recursos a la regularización masiva que a Ceuta". También ha vuelto a preguntar al jefe del Ejecutivo si ha hablado con el rey de Marruecos y ha señalado que en caso de no haberlo hecho, debe aclarar por qué.

De esta manera, ha avanzado que el PP va a crear una comisión de investigación en el Senado "para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar" para que "no vuelva a repetirse". Considera que lo ocurrido en Ceuta será "la guinda" para "decir basta" y "apostar por el cambio" en España.

Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado este lunes su renuncia formal al cargo, una decisión que asegura haber trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, días atrás y que atribuye al "enorme coste personal y laboral" sufrido durante los dos meses transcurridos desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

"Hace días que comuniqué al ministro mi deseo de no continuar y hoy he presentado mi renuncia formal al cargo de delegado", ha anunciado Pérez Triano en una rueda de prensa, en la que ha descrito las últimas semanas como jornadas de "inmenso trabajo en un entorno muy hostil".

Feijóo acusa a Sánchez de estar más pendiente de la "casa de Jessica" que de Maricarmen

El presidente del Partido Popular también ha acusado al Gobierno de haberse pasado los últimos ocho años más pendientes de la "casa de Jessica", la expareja del exministro José Luis Ábalos, que de la de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid. Considera que los que "ahora quieren agitar las calles" y dicen tener soluciones para todo son los mismos que "han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande".

Tellado pide "echar" al Gobierno de Sánchez y a "los invasores" de Ceuta durante la manifestación de Madrid

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una manifestación para expresar apoyo a Ceuta y exigir la celebración de elecciones generales, a 26 de septiembre de 2026

Publicidad

España

Varios migrantes acampados en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado. 23 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS;INVASORES;COLCHONETA;INMIGRACIÓN;CRISIS;...

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo reúne a la Junta Directiva del PP para cerrar de filas con Vivas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha clausurado el Campus FAES 2026 que este año se ha celebrado bajo el título ‘América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea’.25 SEPTIEMBRE 2026Diego Radamés / Europa Press25/09/2026

Feijóo anuncia una comisión de investigación sobre la "invasión" en Ceuta en el Senado: "El Gobierno lo sabía y lo tapó"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en el Congreso

Vicente Mompó reconoce que "evidentemente" la gestión de la DANA fue "un desastre"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Crisis migratoria Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta dimite denunciando una campaña de desprestigio e insultos contra él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
PSOE

Pedro Sánchez afirma que "el Gobierno trabaja para llevar el próximo martes" el decreto de vivienda al Consejo de Ministros

De los indignados a los inquilinos: Sol recupera la estampa del 15M
ACAMPADA

De los indignados a los inquilinos: Sol recupera la estampa del 15M

Quince años después de que los indignados convirtieran la Puerta del Sol en el epicentro de una protesta que acabaría transformando la política española, cientos de personas han vuelto a pasar la noche en la plaza.

Varios migrantes acampados en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado. 23 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS;INVASORES;COLCHONETA;INMIGRACIÓN;CRISIS;...
CRISIS EN CEUTA

La crisis migratoria mantiene a Ceuta bajo presión casi dos meses después de la entrada masiva

La Policía ha desplegado un operativo para identificar a menores que continúan viviendo en las playas y ha detenido a dos hombres por una presunta agresión sexual a una menor de 17 años, mientras miles de personas recorrían Madrid para reclamar elecciones y protestar contra la gestión del Gobierno.

Una nueva tasación pordía dispara el coste de las joyas de Zapatero

Una nueva tasación podría disparar el coste de las joyas de Zapatero

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una manifestación para expresar apoyo a Ceuta y exigir la celebración de elecciones generales, a 26 de septiembre de 2026

Tellado pide "echar" al Gobierno de Sánchez y a "los invasores" de Ceuta durante la manifestación de Madrid

Crisis en Ceuta

Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano

Publicidad