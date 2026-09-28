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Incendio en Murcia

Al menos 7 heridos con quemaduras en un incendio declarado en el cuarto de contadores de un edificio en Mula, Murcia

El fuego ha provocado daños materiales en el portal y en un trastero del inmueble. El personal sanitario ha atendido en el lugar a un total de ocho personas, todos ellos varones de entre 24 y 56 años de edad.

Lugar donde se registró el incendio

Lugar donde se registró el incendio Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Al menos siete personas han resultado heridas por un incendio declarado en el cuadro de contadores de un edificio en Mula (Murcia). Según las primeras informaciones, de las siete personas atendidas, tres de los afectados presentan quemaduras de gravedad en extremidades superiores e inferiores, cuatro padecían lesiones por fuego de carácter leve y un octavo ha precisado asistencia por una crisis de ansiedad. Todos los atendidos eran varones de entre 24 y 56 años de edad.

El fuego ha provocado daños materiales en el portal y en un trastero del inmueble. El edificio en el que se han declarado las llamas está situado en la calle Santa Teresa de Jornet del municipio de Mula. Emergencias 1-1-2 recibió alrededor de las 3:00 horas decenas de llamadas alertando de la presencia de fuego y humo en el inmueble.

Hasta la zona se han acercado efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), cuatro ambulancias con personal de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, patrullas de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

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