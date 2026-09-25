Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Kylian Mbappé marca y se retira lesionado en el Turquía - Francia

El delantero del Real Madrid tuvo que ser sustituido tras marcar ante Turquía. A la espera de pruebas para ver si existe una lesión en su rodilla izquierda.

Kylian Mbappé, con un gesto de dolor tras lesionarse en el Turquía - Francia

Kylian Mbappé, con un gesto de dolor tras lesionarse en el Turquía - Francia Reuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

¡Alarmas encendidas en el Real Madrid! Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido en el comienzo de la segunda parte del Turquía - Francia tras hacerse daño en su rodilla izquierda tras anotar el 0-1. El futbolista parisino recibió un gran pase de Michael Olise, se la orientó y la mandó al fondo de las mallas. Pero nada más marcar, cuando iba a celebrar el gol, se frenó y comenzó a cojear.

Mbappé se retiró del terreno de juego en un primero momento y, tras reingresar en el campo, no pudo seguir y pidió el cambio, siendo sustituido por Desire Doue.

A la espera de pruebas médicas o las primeras impresiones del futbolista del Real Madrid, las alarmas ya están encendidas en el Santiago Bernabéu ante una posible lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé.

Hay que recordar que Konaté ya regresó de la concentración francesa tras sufrir un percance en una sesión y sufrir una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.

Carlos Alcaraz: "Para mí Nadal era un referente cuando era niño, pero no hay duda que el GOAT es..."

Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan tras la semifinal de Roland Garros en 2022

Publicidad

Deportes

Kylian Mbappé, con un gesto de dolor tras lesionarse en el Turquía - Francia

Kylian Mbappé marca y se retira lesionado en el Turquía - Francia

Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en Wembley

Luis de la Fuente: "Tenemos muchas ganas y mucha hambre. Lo mejor está por llegar"

La atleta Laura Rodríguez, en una imagen de su cuenta de Instagram

La atleta Laura Rodríguez denuncia una agresión sexual mientras entrenaba a plena luz del día

Tuchel, en la rueda de prensa previa al duelo ante España
Nations League

Thomas Tuchel y el partido ante España: "Tenemos un plan y unas ideas y queremos probarlo"

Lamine Yamal posa con la camiseta de las dos estrellas
Selección española de fútbol

Los campeones del mundo posan por primera vez con la camiseta con las dos estrellas

Jaan Roose, sobre el río Danubio
Slackline

Doce horas suspendido en el vacío: Jaan Roose pulveriza los límites del 'slackline' sobre el Danubio

El atleta estonio completa una hazaña inédita en el mundo del slackline.

Jannik Sinner se lamenta tras perder un punto ante Juan Manuel Cerúndolo
Tenis

Jannik Sinner renuncia a Pekín: "No estoy preparado para competir"

El italiano perderá otros 500 puntos en el ranking tras renunciar a jugar en el ATP500 de Pekín, donde el año pasado fue campeón.

Vista general del Etihad Stadium

El Manchester City, declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras en la Premier League

Corinna y Schumacher en 2006

Corinna Schumacher habla tras 12 años cuidando de Michael: "Lloro en silencio"

El futbolista Oskar Kordus

Muere a los 20 años el futbolista Oskar Kordus tras atravesar un ciervo el parabrisas de su coche

Publicidad