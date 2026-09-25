Kylian Mbappé marca y se retira lesionado en el Turquía - Francia

¡Alarmas encendidas en el Real Madrid! Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido en el comienzo de la segunda parte del Turquía - Francia tras hacerse daño en su rodilla izquierda tras anotar el 0-1. El futbolista parisino recibió un gran pase de Michael Olise, se la orientó y la mandó al fondo de las mallas. Pero nada más marcar, cuando iba a celebrar el gol, se frenó y comenzó a cojear.

Mbappé se retiró del terreno de juego en un primero momento y, tras reingresar en el campo, no pudo seguir y pidió el cambio, siendo sustituido por Desire Doue.

A la espera de pruebas médicas o las primeras impresiones del futbolista del Real Madrid, las alarmas ya están encendidas en el Santiago Bernabéu ante una posible lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé.

Hay que recordar que Konaté ya regresó de la concentración francesa tras sufrir un percance en una sesión y sufrir una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.