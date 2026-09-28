El luchador Benjamin Satterley, conocido como Pac, muere de forma repentina a los 40 años

Luto y shock en el mundo de la lucha libra. El luchador Benjamin Satterley, conocido como Pac, ha muerto de forma repentina a los 40 años y sólo un días después de participar en un combate de la AEW cerca de Chicago, enfrentándose a Andrade El Ídolo. La propia All Elite Wrestling ha confirmado la trágica noticia en sus redes sociales.

"All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac. Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring", informa All Elite Wrestling.

"Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples Campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley", finaliza el comunicado de AEW.

Las causas de la muerte de Benjamin Satterley, conocido como Pac, aún no han trascendido. Una muerte que llegó unas horas después del combate que protagonizó ante Andrade El Ídolo en Chicago.

Antes de firmar con All Elite Wrestling, Benjamin Satterley participó en combates en la World Wrestling Entertainment (WWE), la New Japan Pro-Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre en México.

"Estoy en shock. Esto es desgarrador. Hemos perdido a otra gran persona"

Las muestras de condolencia y pésame no se han hecho esperar. Paul Heyman, miembro del Salón de la Fama de la WWE, lamentó la muerte de Benjamin Satterley, a quien describe como un "talento tremendo y un ser humano aún más excepcional".

"Qué talento tan tremendo y ser humano aún más excepcional. Mis condolencias más profundas a todos los que lo conocieron. ¡Una pérdida verdaderamente terrible!", señala Paul Heyman en su cuenta de X.

Tony Khan, presidente de la AEW, explicó que Benjamin Satterley "definió la excelencia, como un amado esposo y amigo para sus numerosos seres queridos".

"Benjamin Satterley definió la excelencia, como un amado esposo y amigo para sus numerosos seres queridos, + en su conocimiento de la lucha libre, habilidad, atletismo sin precedentes, profesionalismo, consistencia + dedicación al deporte que amaba y por el que viajó por el mundo para perseguir. Que Ben descanse en paz", señala el presidente y propietario de la AEW.

Evil Uno, luchador de la AEW, mostro su "shock" por la trágica noticia de la muerte de Benjamin Satterley.

"Estoy en shock. Esto es desgarrador. Hemos perdido a otra gran persona, un gran alma, un verdadero profesional. Mis condolencias a su esposa y familia. DEP Ben", indicó en sus redes sociales.