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Un árbitro de 19 años y su padre, agredidos en un partido de juveniles en Pina de Ebro

AESAF ha condenado "de forma rotunda" la agresión sufrida por el colegiado Yago García Aparicio, y su padre en el encuentro Pina - La Unión, correspondiente a la Primera Juvenil, en Pina de Ebro (Zaragoza).

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Imagen de archivo de un campo de fútbol. Pexels

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Nueva agresión a un colegiado en el fútbol español. La intolerable y vergonzosa agresión se produjo en el partido Pina - La Unión, correspondiente a la Primera Juvenil, en Pina de Ebro (Zaragoza). En concreto, todo ocurrió cuando el árbitro Yago García Aparicio, de 19 años, señaló un penalti a favor del conjunto local. Tras finalizar el partido, con triunfo para La Unión (3-4), varios padres y aficionados saltaron al terreno de juego y agredieron al joven colegiado. Su padre, que salió el césped a defender a su hijo, también fue agredido.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (Aesaf), sindicato que agrupa a los árbitros de Primera y Segunda División y de la Liga F, ha condenado "de forma rotunda" la agresión a Yago García Aparicio en el encuentro Pina-La Unión, correspondiente a Primera Juvenil, disputado el sábado, en la localidad de Pina de Ebro (Zaragoza).

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) condena de forma rotunda la agresión sufrida por el colegiado Yago García Aparicio, de 19 años, con motivo del encuentro Pina-La Unión, correspondiente a Primera Juvenil, disputado este sábado en Pina de Ebro (Zaragoza). Los hechos se produjeron en los últimos instantes del encuentro, tras el gol que situaba el 3-4 en el marcador, momento en el que se produjo una invasión del terreno de juego y el árbitro fue agredido. El padre del colegiado también sufrió una agresión durante los incidentes", señala AESAF.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol ha trasladado "su apoyo y cercanía" a Yago García Aparicio y a su familia. AESAF también informa que el joven árbitro fue trasladado a Zaragoza en ambulancia tras los hechos, según las informaciones conocidas hasta este momento.

"AESAF considera imprescindible que este tipo de hechos reciban una respuesta firme, coordinada y ejemplar por parte de todos los organismos con competencias en la competición y recuerda que la protección de los árbitros constituye una condición básica para el normal desarrollo del fútbol en todas sus categorías. Asimismo, AESAF recuerda su recomendación de que cualquier agresión sea denunciada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando el correspondiente parte médico y las pruebas disponibles, con independencia de las actuaciones que puedan desarrollarse por la vía disciplinaria deportiva", indica el comunicado de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol.

Por último, AESAF realiza un llamamiento a clubes, cuerpos técnicos, jugadores, familias, aficionados e instituciones "para asumir una responsabilidad compartida frente a la violencia en el fútbol y garantizar que quienes ejercen la labor arbitral puedan hacerlo en un entorno seguro y basado en el respeto".

Según informan varios medios, el joven colegiado fue trasladado en ambulancia a un hopsital con "contusiones y un cuadro de confusión mental derivado de un ataque de pánico". El padre de Yago García Aparicio requirió atención en el centro médico de Pina de Ebro.

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