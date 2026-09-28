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Atentado frustrado en Inglaterra: cinco detenidos sospechosos de preparar un ataque en la base militar de Fairford, utilizada por EE.UU.

La Policía británica ha detenido a cinco personas sospechosas de preparar un atentado cerca de la base aérea de Fairford, utilizada por el Ejército de Estados Unidos en sus operaciones contra Irán, por lo que las pesquisas se centran ahora en una posible conexión con el país iraní.

Atentado frustrado en Fairford

Atentado frustrado en Inglaterra: cinco detenidos sospechosos de preparar un ataque en la base militar de Fairford, utilizada por EE.UU. | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

La Policía británica ha detenido a cinco hombres sospechosos de preparar un atentado terrorista cerca de la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire. Los arrestos se produjeron durante la madrugada del domingo, después de que una granjera alertara a las autoridades tras encontrarse con varios hombres encapuchados y tres furgonetas que bloqueaban una carretera próxima a la instalación militar.

La mujer regresaba a casa después de asistir a una fiesta cuando se encontró con los vehículos y observó a varios hombres con pasamontañas. Tras dar la vuelta, alrededor de la 1:30 de la madrugada, llamó a la Policía y avisó también a los vecinos de la zona a través de un grupo de WhatsApp.

Poco después, agentes armados localizaron y detuvieron a cinco hombres en las inmediaciones de Whelford, a unos 350 metros de una de las entradas de la base. Los agentes acordonaron la zona y un equipo especializado en explosivos del Ejército británico inspeccionó las tres furgonetas, en las que fueron encontrados productos químicos y artefactos que podrían haber sido utilizados para fabricar explosivos.

Como medida de precaución, alrededor de 85 viviendas fueron evacuadas y sus residentes trasladados a un centro de ocio cercano mientras los artificieros trabajaban en la zona. El cordón de seguridad se extendió alrededor de los vehículos y las carreteras próximas permanecieron cerradas durante horas.

Las sospechas apuntan a una posible conexión con Irán

RAF Fairford es una instalación utilizada por el Ejército de Estados Unidos para operaciones militares en Oriente Medio y ha servido como punto de partida de bombarderos estadounidenses durante los ataques contra Irán.

La posible implicación iraní se encuentra entre las principales líneas de investigación, aunque las autoridades británicas mantienen abiertas todas las hipótesis. La Guardia Revolucionaria iraní había señalado previamente la base como un posible objetivo después de que Reino Unido permitiera a Estados Unidos utilizar sus instalaciones en sus operaciones contra Irán.

Según informaciones recogidas por medios británicos, los servicios de seguridad también investigan la posible presencia de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en Reino Unido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los detenidos estaban siendo investigados desde hacía tiempo y destacó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y británicas. Sin embargo, fuentes citadas por medios británicos apuntan a que los servicios de inteligencia del Reino Unido no tenían conocimiento de un ataque inminente y que la primera alerta llegó precisamente de la vecina que vio a los sospechosos.

La unidad antiterrorista de Scotland Yard se ha incorporado a la investigación, que se encuentra todavía en sus primeras fases. Los cinco hombres continúan bajo custodia y sus identidades no han sido reveladas.

La Policía de Gloucestershire ha pedido cautela mientras avanzan las pesquisas y ha confirmado que los arrestados están siendo investigados inicialmente por delitos relacionados con la Ley de Explosivos y, posteriormente, por la preparación de un acto terrorista.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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