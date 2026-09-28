La selección española femenina sub-20 conquista el Mundial ante Corea del Norte

La selección española femenina sub-20 se proclamó este domingo campeona del mundo de la categoría al superar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3), tras 120 minutos sin goles en una final muy cerrada e igualada. Laia López se erigió en protagonista en la tanda de penaltis, con dos intervenciones a los lanzamientos de Choe Yon A y Pak Ok I. Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote convirtieron los cuatro penaltis de España para reinar en el planeta fútbol.

España llegaba a la final con 21 goles a favor y solo uno en contra; Corea del Norte, defensora del título de 2024, con 16 marcados y sin encajar ni uno. El duelo fue un pulso en toda regla, una final muy cerrada en la que Pak Ju Gyong y Laia López brillaron bajo los palos.

Sin goles tras 90 minutos, la final del Mundial sub20 entre Corea del Norte y España se fue a la prórroga, donde Marisa García tuvo en sus botas evitar la tanda de penaltis. Pak Ju Gyong lo evitó con otra gran intervención. Hubo que ir a los penaltis para dirimir al campeón y la suerte sonrió a las españolas.

Ho Kyong abrió la tanda y Marisa García respondió. Laia López detuvo el segundo y el cuarto lanzamientos norcoreano. Escondida en su portería durante toda la final, levantó la mano en el mejor momento, cuando España necesitaba sus guantes para consumar la venganza de la final sub-17 de 2024.

David Aznar: "Era una manera de cerrar un círculo con una generación brillante"

El seleccionador femenino sub-20 español, David Aznar, subrayó el trabajo de sus jugadoras y señaló que fue "un partido duro y nos lo han puesto muy complicado".

"Estamos muy muy contentas, sabemos la importancia de un torneo de este nivel. Era una manera de cerrar un círculo con una generación brillante. Estoy muy feliz por verlas felices y por haber tenido el premio por el trabajo hasta aquí y tras el partido, por el esfuerzo, ha sido un partido duro y nos lo han puesto muy complicado", indicó David Aznar.

"Les he dicho que estuvieran tranquilas que hace dos años el fútbol les quitó una oportunidad y hoy el fútbol se la iba a devolver, y eso les ha dado confianza. Muy contento. Les he dicho que no he perdido un partido en todo este año con ellas y que hoy no iba a ser", añadió el seleccionador femenino sub-20 español.

David Aznar también habló sobre la progresión de estas jugadoras, ya campeonas del mundo sub-20, y la posibilidad de debutar en la absoluta.

"Dependerá de la seleccionadora Absoluta. Nuestro trabajo es hacerlas crecer. Nuestra mirada es de ilusión y verlas que pueden legar a la selección mayor a corto y largo plazo pero nos ilusiona ver el talento que bien por debajo. Ha sido una grandísima exposición para ellas que estarán en disposición de luchar por estar en esa última lista para el mundial de Brasil", señaló David Aznar.

Por último, el seleccionador español habló sobre Laia López.

"Es el resultado de mucho trabajo con nosotros y su club, me alegro mucho por ella. Es un ejemplo en el vestuario y en el grupo, la exigencia que tiene con ella misma y la responsabilidad es enorme. Es merecedora de este premio, ojalá siga creciendo de esta manera", concluyó David Aznar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.