Carlos Alcaraz cancela su entrenamiento de hoy en el Godó tras sus molestias en la muñeca

Alarmas encendidas en el equipo de Carlos Alcaraz. El tenista murciano ha anulado hoy su entrenamiento en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona, donde se disputa el Conde Godó, después de que este martes sufriera molestias en su muñeca derecha en su debut en la ciudad condal ante el finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2). Como informan Marca y AS, el ganador de siete grand slam tenía reservada la pista 18 de 12:00 a 14:00 horas para un entrenamiento que ha quedado cancelado.

El propio Carlos Alcaraz, que ha optado por quedarse haciendo trabajo de fisioterapia en el hotel para tratarse de sus molestias, habló sobre el estado de su muñeca tras su triunfo ante Otto Virtanen.

"Son molestias que van saliendo. Llevo muchos partidos en pocos días y con poco descanso entre partido y partido. El fisio me valorará y veremos a ver qué tal. Pero creo que no será nada grave y podremos saltar a la pista el jueves y muy contento de haber sacado este partido en dos sets", explicó Alcaraz.

Ya en la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona, el reciente campeón del Open de Australia explicó que la tierra batida es "una de las superficies más exigentes a nivel físico, suele pasar factura".

"Al tener poco tiempo de descanso entre un torneo y otro, la tierra batida, una de las superficies más exigentes a nivel físico, suele pasar factura. Es normal que aparezcan pequeñas molestias. Lo valoraremos con el fisioterapeuta para ver cómo evoluciona, aunque confiamos en que no sea nada importante", reveló el jugador de El Palmar.

"Son molestias que salen con los pocos días que he tenido de recuperación, cuando todo ha ido tan seguido, en algún movimiento que no es habitual. Nos hemos intentado tranquilizar a nosotros mismos, ir más relajado al segundo set y a ver qué pasa. Ahora me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver. Son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a más y esperemos que así sea", añadió Alcaraz.

Alcaraz, ante Machac este jueves en octavos de final

Carlos Alcaraz, doble campeón del Godó (2022 y 2023), regresará a la competición este jueves para medirse a Tomas Machac, 47 del ranking, en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. El murciano mantiene un balance de 1-1 con el tenista checo.

Los dos partidos entre ambos se produjeron en 2024, con victoria para el murciano en la Copa Davis y derrota en los cuartos de final del masters de Shanghái.