Carlos Alcaraz cae en su estreno ante Casper Ruud en las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz cayó derrotado en su estreno en las Nitto ATP Finals 2024 tras ceder en dos sets ante el noruego Casper Ruud (1-6 y 5-7). El murciano, cabizbajo y sin energía durante todo el duelo, rozó la reacción en el segundo set, pero entregó su saque cuando estaba 3-5 arriba y con la ocasión de llevarse la segunda manda y empatar el partido.

El ganador de Roland Garros y Wimbledon se medirá el próximo miércoles al perdedor del Zverev - Rublev. El tenista de El Palmar, que tenía un contundente 4-0 a favor en el cara a cara ante el tenista noruego, sucumbió sobre la pista del Inalpi Alpitour de Turín dejando muchas dudas sobre su actual estado físico y muy lejos de su mejor tenis.

El primer set fue una auténtica tortura para el español, sin ritmo y con una cantidad de errores no forzados que le condenaron de forma irreversible. Ruud cerró la primera manga con un demoledor 1-6 y la sensación de que Carlitos no había llegado a Turín.

En el segundo set, Alcaraz comenzó un inicio de remontada pero cuando tenía saque para igualar el partido se le apagó la luz al murciano. Juan Carlos Ferrero trataba de animarle desde el box, pero no era el día. No se levantó ya de ese golpe el español. Ruud encadenó tres juegos consecutivos tras el break para cerrar su primer triunfo en el Grupo John Newcombe.

Un 66% de puntos ganador con el primer primer servicio y un 59% con el segundo. No funcionó el saque del murciano, tampoco estuvo especialmente acertado en la red (9 de 15 puntos ganados). Pero lo que condenó a Carlitos fueron sus errores no forzados: 34 en total (18 en el primer set y 16 en la segunda manga).

El murciano está, como ya le ocurrió el año pasado, contra las cuerdas desde el principio. La temporada pasada cayó en su estreno en Turín ante Zverev, pero luego ganó a Rublev y Medvedev para alcanzar las semifinales, donde cedió ante Novak Djokovic.

"No le había ganado nunca, así que estoy contento por haberlo conseguido"

Casper Ruud admitió estar satisfecho y aliviado tras lograr su primer triunfo ante Carlos Alcaraz, jugado r ante el que había sucumbido en los cuatro partidos precedentes.

"No tenía expectativas. Sólo quería dar lo mejor desde el primer punto hasta el último. Todo el mundo sabe lo bueno que es Alcaraz dentro y fuera de la pista. No le había ganado nunca, así que estoy contento por haberlo conseguido por fin" , celebró el noruego.

"Es bueno volver por tercera vez a unas Finales en Turín. He sido muy bien recibido. No he tenido un buen tramo final de temporada, pero espero conseguir aquí unas cuantas victorias y seguir así desde hoy", sentenció Ruud.

