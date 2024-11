Daniil Medvedev pierde los papeles y regala un bochornoso 'show' ante Taylor Fritz

El primer partido de las Nitto ATP Finals 2024 entre Daniil Medvedev y Taylor Fritz será recordado durante mucho tiempo por la bochornosa actuación que 'regaló' el tenista moscovita, una pérdida de papeles en toda regla francamente bochornosa. Y es que el actual número 4 de la ATP enloqueció despertando esa cara oscura y alocada que esconde bajo su excelso nivel de tenis.

Todo comenzó en el primer set, que cedió con tres dobles faltas seguidas (6-4), una situación que comenzó pagando su raqueta, destrozada contra la moqueta de la pista italiana.

No mejoraron las cosas en la segunda manda. Fritz se mostró muy sólido y se colocó 2-4 arriba y saque. Ahí llegó lo más bochornoso cuando Medvedev comenzó a hacer malabarismos con la raqueta, dejando que cayera al suelo en repetidas ocasiones, lanzando su raqueta contra un micrófono a pie de pista.

Lo pero llegó con el 40-0 a favor del estadounidense, momento en el que Medvedev se colocó a restar agarrando la raqueta del revés, por el marco. Una falta de respeto total hacia su rival y hacia el público presente en el Inalpi Alpitour de Turín. Acabó cediendo por 6-4 y 6-3, no sin antes amenazar al árbitro de que iba a retirarse y de que faltaba una bola en la pista.

"Me voy a retirar, me voy a retirar", le espetó Medvedev al juez de silla en dos ocasiones mientras se sentaba en su banquillo. El público no salía de su asombro.

"Estaba frustrado conmigo mismo y el partido ya se había acabado para mí"

Medvedev admitió su frustración tras el duelo ante Fritz, pero no pareció especialmente preocupado por lo sucedido.

"Estaba frustrado conmigo mismo y el partido ya se había acabado para mí. ¿Tres dobles faltas seguidas? Creo que con Popyrin en París-Bercy ya las hice. Me quedan un mínimo y quizás un máximo de dos partidos aquí en Turín. Si sigo bien y sino me iré de vacaciones y también estaré contento", señaló el tenista ruso.

Daniil Medvedev, que en 2020 se coronó como 'maestro' ante Dominic Thiem, se complica mucho su pase a las semifinales. Por su parte, Taylor Fritz dio un paso de gigante para superar la round robin de las Nitto ATP Finals.

El estadounidense se enfrentará en la segunda jornada al ganador del Jannik Sinner - Alex de Miñaur, mientras que el tenista ruso jugará su segundo partido contra el perdedor de ese duelo, que se jugará este domingo a partir de las 20:30 horas.

