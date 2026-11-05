'Karateka', la película que cuenta la historia de superación de la campeona olímpica Sandra Sánchez

Sandra Sánchez se proclamó campeona olímpica en Tokio 2020 a los 39 años. Seis años después, 'Karateka', con la colaboración de Atresmedia Cines en la producción y dirigida por Aritz Moreno, cuenta no solo su éxito profesional, sino la historia de superación que acompaña a la campeona. Tanto el director como los actores aseguran que la película es muy emotiva, ya que también cuenta el romance entre la propia Sandra y su entrenador Jesús del Moral.

Sandra también ha sido campeona del mundo, y decidió volver al kárate después de pasar por los peores momentos de su vida, fue ese el instante en el que consiguió redimirse y lograr el mayor logro que un deportista puede conseguir, un proceso en el que Jesús fue imprescindible.

Una dura preparación

Andrea Ros y Patrick Criado han sido los intérpretes de los dos protagonistas de la historia. En este caso la ficción ha tenido que ajustarse a la realidad, pues ambos actores han sufrido duras sesiones de entrenamiento compartidas con Sandra y Jesús. La relación entre los actores y los personajes reales ha sido muy útil para poder transmitir no solo lo relacionado con el deporte, también el interior de ambos personajes. "No solo había que transmitir el kárate, también mi mundo interior", explica la campeona olímpica. Además, la propia Ros asegura que "la otra forma de aprender ha sido mirando a Sandra".

La actriz también quiso resaltar la dureza de los entrenamientos: "Se me pasó por la cabeza dejar la película, pero creo que ninguna fue de verdad", expresa a Antena 3 Noticias. La frecuencia de los entrenamientos era casi diaria y con una media de 4 horas diarias, por lo que los actores fueron sometidos a un duro entrenamiento físico. De todas esas sesiones ha salido una bonita relación de amistad entre la realidad y la ficción. "Sandra y Jesús son personas que quiero tener cerca siempre", señala Ros.

La película está disponible en cines desde el 30 de octubre distribuida por Warner Bros Pictures Spain.