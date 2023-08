Carlos Alcaraz supera a Ben Shelton en su estreno en Toronto

Carlos Alcaraz ya está de vuelta y ha regresado con victoria. El murciano se estrenó en el Masters de Canadá con un triunfo en dos sets (6-3 y 7-6(3)) frente al estadounidense Ben Shelton. Primera victoria del jugador de El Palmar en la gira norteamericana, que finalizará con la disputa del US Open, torneo que ganó el año pasado Carlitos.

El campeón de Wimbledon apretó el acelerador en el momento crítico del partido. En el tie-break del segundo y último set, el jugador murciano se adelantó con un 4-1 y Shelton fue incapaz de recuperarse cediendo el set y el partido con un 6-3 en el juego de desempate.

Alcaraz se enfrentará ahora en octavos de final al polaco Hubert Hurkacz (17) que venció este miércoles al serbio Miomir Kecmanovic (44).

Alcaraz, sorprendido con el recibimiento en Toronto: "No esperaba ver la grada llena en mi primer partido"

Tras su triunfo, Carlitos admitió que la fama y el reconocimiento del público han venido "muy rápido" y que no esperaba que en su primera aparición en el Abierto de Canadá en Toronto, el estadio estuviese lleno de aficionados coreando su nombre.

"Todo ha venido muy rápido. No me esperaba en este momento ver la grada llena para mi primer partido, y en mi primera vez en Toronto; que al entrar a la pista, todos -o casi todos- gritaran mi nombre, que estén encima mío, apoyándome. La verdad que para mi es increíble y es algo que no me esperaba para nada", reconoció el murciano.

El número uno del mundo añadió que nunca pensó "tener tanto apoyo, tanto cariño, en una ciudad a la que he venido por primera vez". Alcaraz explicó que el estadounidense "es un jugador super agresivo, super explosivo" que no le dejó desarrollar su juego.

"Las primeras rondas de cada torneo son complicadas pero quizás hoy un poquito más contra el tipo de jugador que me he enfrentado. Pero muy contento al final de poder sacarlo y tener otra oportunidad en la siguiente ronda para ser un poco mejor", analizó Carlos Alcaraz.