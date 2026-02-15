La borrasca Oriana pierde fuerza, pero mantiene en alerta a 11 comunidades por viento y fuerte oleaje

La borrasca Oriana comienza a debilitarse, aunque sus efectos continúan este domingo en buena parte del país. Un total de once comunidades autónomas permanecen bajo aviso por fenómenos costeros y rachas intensas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos más relevantes, de nivel naranja, se concentran en Islas Baleares y Cataluña debido al fuerte oleaje. En el caso de Menorca, la Aemet advierte de que el estado del mar podría dejar olas de hasta 12 metros en algunos puntos del litoral. Además, persisten avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, la ciudad autónoma de Melilla y en el conjunto de Canarias, donde el oleaje continuará golpeando con fuerza durante la jornada.

Sigue el aviso amarillo por viento

En cuanto al viento, tras las rachas huracanadas superiores a 120 kilómetros por hora registradas este sábado en numerosos puntos del país, este domingo los avisos se mantienen en nivel amarillo en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Las precipitaciones también mantienen en alerta a algunas zonas. En el interior de la provincia de A Coruña se ha activado un aviso amarillo por lluvias que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas. Asimismo, existe riesgo de aludes en el Pirineo oscense, en el Valle de Arán (Lleida) y en el Pirineo navarro.

Más de un centenar de carreteras afectadas

El temporal de lluvia y nieve sigue condicionando la circulación. A las 6:00 horas, un total de 136 carreteras presentaban incidencias, todas de la red secundaria y nacional, según la Dirección General de Tráfico (DGT). De ellas, 67 permanecían cortadas por inundaciones y otras 18 por la presencia de hielo y nieve.

Andalucía es la comunidad más afectada, con 43 vías con cortes, especialmente en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada. Entre los tramos cerrados destaca la N-110, interrumpida en ambos sentidos entre San Esteban de Gormaz y Aldea de San Esteban (Soria) por acumulación de agua.

La nieve y el hielo han obligado además a cerrar varios tramos en provincias como Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, León, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Navarra. En otras 21 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, como en la N-260 entre Noales y Bisaurr (Huesca). En una vía está prohibido el tránsito de camiones y en siete se recomienda extremar la precaución.

Pese a que la borrasca comienza a remitir, la jornada seguirá marcada por condiciones adversas, especialmente en el litoral mediterráneo, ambos archipiélagos y amplias zonas del este peninsular.

