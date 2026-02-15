Salvador Illa vuelve a la Generalitat tras semanas críticas en Cataluña con Rodalies, agricultores o temporal

Crisis de Rodalies, protestas de maestros y agricultores, y la gestión de un temporal de viento que ha provocado heridos. Eso es lo que ha pasado en Cataluña desde el pasado 17 de enero, día en el que Salvador Illa llamó aun médico por una molestia y fue trasladado al Hospital Vall d'Hebron, donde ha estado ingresado bastante tiempo.

Ahora, casi un meses después, el presidente catalán vuelve al Palau de la Generalitat. A las 08:10 horas hará una declaración institucional desde la Galería Gótica del edificio institucional. Se trata de su primera aparición pública, ya que desde entonces quien asumió el cargo de presidente en funciones, fue el conseller de la Presidencia, ALbert Dalmau.

Aquel sábado de enero, Illa sentía un fuerte dolor en las piernas que le dificultaba caminar. El presidente catalán solía correr por las mañanas, pero debido a la dolencia no realizo dicha actividad. A la tarde acudió al municipio tarraconense de Ascó en una visita institucional.

Tras esto, llamó a un médico que lo envió al centro hospitalario, donde fue ingresado en urgencias. Sin embargo, este incidente generó preocupación en el PSOE, por lo que los doctores tuvieron que explicar que no se trataba de un ictus o tumores, añadiendo que no sabían con exactitud el origen de la dolencia.

Una bacteria

A las pocas horas se confirmó lo que le sucedía tras empezar a tener fiebre: se le infiltró por la cadera el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria que suele estar en el tracto gastrointestinal pero que a veces se cuela en la sangre y llega a otras zonas del cuerpo. Días después, el 30 de enero, abandonó el hospital. Desde entonces ha permanecido en su casa, donde ha recuperado la movilidad, aunque su reincorporación será progresiva, debido a que tiene que seguir con antibióticos y la rehabilitación establecida.

Durante las semanas ausente, Cataluña ha vivido situaciones frenéticas como el caos en Rodalies con la muerte de un conductor y decenas de heridos, suspensión de las líneas ferroviarias regionales durante varios días e incluso el cese del jefe de Rodalíes.

Por otro lado, los maestros, unos 25.000 según la Guardia Urbana, se manifestaron para reclamar mas salarios, un aumento del 25%, bajar las ratios en las aulas, tener menos burocracia, un currículum consensuado y más recursos para la escuela inclusiva. Al igual que la protesta de los agricultores donde reivindicaba soluciones para los problemas que arrastra el campo, como el exceso de burocracia, y han reiterado su rechazo al acuerdo comercial con Mercosur.

