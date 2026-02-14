Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mike James, estrella de la Euroliga, explota en redes: "Soy un mercenario, pero los negros están locos..."

El base estadounidense denuncia los impagos de su club: "No puedo esperar a que me paguen... están jugando en mi cara".

Mike James durante un partido con el Real Madrid

Mike James durante un partido con el Real MadridGTRES

Mike James, base del Mónaco y estrella de la Euroliga, explotó este pasado viernes en redes sociales contra los impagos de su club, tanto a él como a compañeros y trabajadores del equipo. Una situación que afecta al club porque su dueño, el millonario ruso Alexei Fedorychev, tiene las cuentas embargadas debido a la guerra de Ucrania.

James, ex del Efes y que estuvo en la órbita del Real Madrid durante varios años, se pronunció en su cuenta personal de X después de la victoria de su equipo ante el Baskonia por 102-92.

"¡Me jodiste! Me están haciendo quedar como un tonto"

El base de 35 años comenzó a publicar tuits, uno detrás de otro, mostrando su tremendo enfado: "¡¡¡Me jodiste!!!", "de cualquier manera, seré agente libre este verano. No puedo esperar a que me paguen", "jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego desagradable", empezó diciendo el estadounidense.

Sus mensajes, sinceros muy subidos de tono, provocaron un incendio en los comentarios, los cuales le acusaban de mercenario: "Esto es una locura. Llevo mucho tiempo en Europa. Sé que los pagos pueden ser inestables, pero no me mientan diciendo que llegará cuando no es así y me hagan quedar como un tonto. Eso sí que es una falta de respeto", dijo el americano, que entró al trapo respondiendo a muchos comentarios.

"Soy un mercenario... pero los negros están locos"

No obstante, la frase más polémica fue esta: "Soy un mercenario, pero firmé más años que todos y fui yo el que empezó esta mierda. Los negros están locos...", llegó a decir Mike James.

El jugador también se acordó de sus compañeros y trabajadores del equipo, los cuales tampoco han podido recibir sus respectivos salarios: "Espero que el personal, los jugadores, los trabajadores y la gente de la oficina reciban su dinero de verdad", admitió antes de defender al dueño del equipo, el que, en principio, es el que está faltando a los pagos: "Alexey Fedorychev es mi chico, no tengo problemas de ti, te lo prometo...".

