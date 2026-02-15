La desclasificación de los archivos Epstein salpica a exministros y casas reales europeas

La Fiscalía francesa ha nombrado a un grupo de magistrados para analizar "eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses" en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía ha indicado que están trabajando en "coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial con la meta de abrir investigaciones".

Tal y como indicó el diario 'Le Parisien', la Fiscalía ya dio un paso concreto al proceder a un "nuevo análisis integral del dosier de instrucción" del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y cercano a Epstein.

Durante 2020 y 2021, Brunel ya fue imputado por violar a menores. El objetivo de esta reapertura es la de "poder sacar cualquier elemento susceptible" que tenga una utilidad en "un nuevo contexto de investigación".

El magnate estadounidense tenía un vínculo especial con Francia, ya que poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch en París. En Francia, también se sospecha de Fabrice Aidan, un alto cargo de Exteriores. Se cree que Aidan habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

No obstante, Fabrice Aidan no es el único al que se le relaciona con el pederasta estadounidense. La pasada semana, el exministro socialista y presidente del Instituto del Mundo Árabe, Jack Lang, se ha visto salpicado por sus vínculos y los de su hija con Epstein.

Imputado el ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland por sus contactos con Epstein

La Fiscalía noruega ha imputado por corrupción agravada el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz, Thorbjorn Jagland, debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El director de la unidad de delitos económicos, Pal K. Lonseth, confirmó la imputación, después de que el comité de ministros del Consejo de Europa suspendiese su inmunidad a petición de las autoridades noruegas.

La Fiscalía noruega abrió la semana pasada una investigación contra Jagland por una presunta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario, que finalmente no se realizó.

Las revelaciones mediáticas relacionadas con documentos publicados por las autoridades estadounidense también han salpicado a otras personalidades en Noruega. En concreto, la princesa Mette-Marit se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones sobre sus lazos con Epstein.

