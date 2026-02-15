Se da por estabilizado el incendio de Cabo Tiñoso tras el desalojo preventivo de 80 caravanas

En la noche de este sábado, se ha declarado un incendio forestal en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena, que ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias y ha obligado al desalojo preventivo de unas 80 caravanas estacionadas en la Rambla de la Azohía. En la mañana de este domingo, el fuego ya ha sido estabilizado y no tiene focos activos, según ha informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su cuenta de X.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, el fuego se inició en una zona de monte bajo donde soplaban fuertes rachas de viento, lo que favoreció su rápida propagación. Las primeras llamas fueron detectadas a las 21:43 horas por una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó de la presencia de un "gran incendio" en la ladera del cabo, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena. Posteriormente, el 112 recibió más de una decena de avisos de particulares.

Los cables, la posible causa del incendio

Fuentes municipales apuntan a que la caída de cables eléctricos, provocada por el viento, podría estar en el origen del incendio, si bien las causas deberán determinarse tras la correspondiente investigación.

En la zona trabajan brigadas forestales de Murcia, Zarcilla y Cartagena, así como bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, efectivos de Protección Civil de Cartagena y Mazarrón, agentes forestales, Policía Local y Guardia Civil. Además, brigadas de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca y Fortuna han sido activadas para incorporarse a las labores de extinción a partir de las cinco de la madrugada.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado en la red social X que se está "siguiendo de cerca" la evolución del incendio y que se han movilizado efectivos del Plan Infomur. A las 02:45 horas, el director del Plan de Emergencias ha activado la emergencia en Situación 1, nivel que contempla incendios que pueden afectar de forma grave a bienes forestales y de manera leve a la población o a bienes no forestales, pero que pueden ser controlados con los recursos disponibles. Asimismo, una patrullera de la Guardia Civil se ha desplazado al lugar para tratar de evacuar a dos senderistas que se encuentran en una cueva próxima al foco del incendio.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también han mostrado su apoyo a los equipos desplegados, que trabajan en condiciones complicadas debido al viento y a la orografía escarpada del terreno.

Cabo Tiñoso forma parte del espacio protegido de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un enclave de gran valor ambiental y paisajístico muy frecuentado por senderistas y aficionados a las actividades al aire libre, cuyas aguas están integradas en la Red de Reservas Marinas de España.

