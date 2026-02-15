Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas, Sevilla

Al detenido se le atribuye un delito contra la intimidad. Estos hechos comenzaron en el mes de abril de 2024 y se prolongaron durante cuatro meses. Era una persona allegada a los moradores de la casa y se encargaba del cuidado de uno de estos. Una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia.

Grabaciones de mujeres desnudas

Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que habían sido grabados cinco episodios con la cámara oculta en los que se captaba a una de ellas desnudándose mientras se cambiaba de ropa. Tras el registro de la habitación del supuesto autor, se ha incautado numeroso material telefónico e informático que aún sigue en estudio.

Puede haber más víctimas

Por ello, la investigación continúa abierta en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas, no descartándose el hallazgo de más víctimas una vez analizados la totalidad de los dispositivos incautados. El Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, ha dictaminado medida cautelar de alejamiento del supuesto autor de las grabaciones hacia las víctimas en el marco de diligencias instruidas por el supuesto delito contra la intimidad.

