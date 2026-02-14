Europa avisa de la "obligación" de activar la cláusula de defensa mutua para "aumentar su independencia"

Este sábado se celebra la segunda jornada de la 62º Conferencia de Seguridad de Múnich que reúne a más de 60 jefes de Estado y Gobierno. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en la reunión interviniendo en una mesa redonda. Es la primera vez que el socialista asiste a la conferencia.

Entre los discursos más esperados se encontraba el del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que ha planteado a las potencias europeas a abandonar el "engaño" de las democracias liberales y el orden y políticas que han llevado durante décadas para adscribirse a la comprensión nacionalista de Donald Trump.

Asegura querer que "Europa sea fuerte" porque creen que "debe sobrevivir", ya que "las dos grandes guerras del siglo pasado sirvieron como un recordatorio de la historia de que nuestro destino esta y siempre estará enlazado con el de ustedes".

Con esto ha recordado que EE.UU. pertenece a la historia de Europa: "Somos hijos de Europa". Además, espera que "actuando juntos", se pueda devolver "una clara identidad" y recuperar "nuestro lugar en el mundo", para así "disuadir a las fuerzas de la destrucción e la civilización que hoy nos amenazan".

Europa tiene que fomentar su independencia

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha plasmado la realidad de que el continente "ya no tiene más elección" que fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta. "Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que intentan debilitar nuestra Unión desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles. El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras", expone.

De esto modo ha pedido que tanto "Europa y, en particular el Reino Unido, deberían acercarse más en seguridad, economía y defensa de nuestras democracias", ha dicho, citando también a Noruega, Islandia y Canadá como socios prioritarios, para que se ponga en práctica el artículo 42.7 del Tratado de la UE, la cláusula de defensa mutua. "No es opcional para la UE. Es una obligación", se trata de "uno para todos y todos par uno".

La presidenta ha recordado todo los desafíos que han rodeado a Europa, desde el territorial hasta los aranceles, lo que "apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy: Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia".

China advierte a EE.UU.

Por su parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha avisado al país norteamericano que "si cruza líneas rojas" como Taiwán "llevaría probablemente a un conflicto". Aunque augura a que ambos países con la visita de Trump "puedan hacer que la fantástica relación" "sea aún mejor".

Critica que hay "algunas personas" estadounidenses que "están haciendo lo posible" por "atacar y difamar" a China. En el caso de que esto ocurra, asegura que el país asiático "está preparado para afrontar todo tipo de riesgos".

