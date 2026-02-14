Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Conferencia Múnich

Europa avisa de la "obligación" de activar la cláusula de defensa mutua para "aumentar su independencia"

El secretario de Estado de EE.UU. propone a Europa a abandonar el orden y políticas adscritas en los últimos años.

La presidenta de la Comisi&oacute;n Europea, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenEFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Este sábado se celebra la segunda jornada de la 62º Conferencia de Seguridad de Múnich que reúne a más de 60 jefes de Estado y Gobierno. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en la reunión interviniendo en una mesa redonda. Es la primera vez que el socialista asiste a la conferencia.

Entre los discursos más esperados se encontraba el del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que ha planteado a las potencias europeas a abandonar el "engaño" de las democracias liberales y el orden y políticas que han llevado durante décadas para adscribirse a la comprensión nacionalista de Donald Trump.

Asegura querer que "Europa sea fuerte" porque creen que "debe sobrevivir", ya que "las dos grandes guerras del siglo pasado sirvieron como un recordatorio de la historia de que nuestro destino esta y siempre estará enlazado con el de ustedes".

Con esto ha recordado que EE.UU. pertenece a la historia de Europa: "Somos hijos de Europa". Además, espera que "actuando juntos", se pueda devolver "una clara identidad" y recuperar "nuestro lugar en el mundo", para así "disuadir a las fuerzas de la destrucción e la civilización que hoy nos amenazan".

Europa tiene que fomentar su independencia

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha plasmado la realidad de que el continente "ya no tiene más elección" que fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta. "Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que intentan debilitar nuestra Unión desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles. El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras", expone.

De esto modo ha pedido que tanto "Europa y, en particular el Reino Unido, deberían acercarse más en seguridad, economía y defensa de nuestras democracias", ha dicho, citando también a Noruega, Islandia y Canadá como socios prioritarios, para que se ponga en práctica el artículo 42.7 del Tratado de la UE, la cláusula de defensa mutua. "No es opcional para la UE. Es una obligación", se trata de "uno para todos y todos par uno".

La presidenta ha recordado todo los desafíos que han rodeado a Europa, desde el territorial hasta los aranceles, lo que "apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy: Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia".

China advierte a EE.UU.

Por su parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha avisado al país norteamericano que "si cruza líneas rojas" como Taiwán "llevaría probablemente a un conflicto". Aunque augura a que ambos países con la visita de Trump "puedan hacer que la fantástica relación" "sea aún mejor".

Critica que hay "algunas personas" estadounidenses que "están haciendo lo posible" por "atacar y difamar" a China. En el caso de que esto ocurra, asegura que el país asiático "está preparado para afrontar todo tipo de riesgos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Un ladrón roba 150 gramos de joyas y huye montado en un burro

Robo en Turquía

Publicidad

Mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Europa avisa de la "obligación" de activar la cláusula de defensa mutua para "aumentar su independencia"

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi

China advierte a EE.UU. estar preparada para "un conflicto" si "cruzan líneas rojas" como Taiwán

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EEUU ataca a otra narcolancha en el Caribe mientras Trump planea viajar a Venezuela próximamente

Munich
Conferencia Munich

Múnich debate un orden mundial en transformación bajo la tensión transatlántica

Avión de la compañía Cubana de Aviación
CUBA

Cuba se queda sin combustible y paraliza el transporte, la electricidad y los vuelos internacionales

Un coche de la policía francesa en una foto de archivo
TRAGEDIA

Una mujer guarda en el congelador los cadáveres de dos bebés

Fue la expareja de la detenida, un hombre de 52 años, el que encontró los do cadáveres en el congelador de la casa que compartieron durante años.

Imagen de archivo de una clase vacía
Estados Unidos

Condenan a una profesora por abusar sexualmente de dos estudiantes: se quedó embarazada y abortó

Ambos trabajaban, a petición de ella, en la tienda de sus padres. A uno de ellos le animó a tener sexo sin protección.

Robo en Turquía

VÍDEO: Un ladrón roba 150 gramos de joyas y huye montado en un burro

La CÍA quiere reclutar espías en China

La CIA intenta reclutar espías en China tras la purga militar de Xi Jinping

Imagen de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

Giro en el caso Nancy Guthrie: el FBI publica nuevas imágenes y ofrece una recompensa de 42.178 euros por cualquier información

Publicidad