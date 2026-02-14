'Indignación' en los JJOO de Milano-Cortina: se agotan 10.000 preservativos en tres días y se duplican las escorts

Los 10.000 preservativos que el COI distribuyó entre los casi 3.000 atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se habrían agotado a los tres días, tal y como ha informado 'Corriere dello Sport'.

"Nos prometieron nuevas, pero no sabemos cuándo llegarán"

El medio italiano también ha destacado que durante estos días se han duplicado las peticiones de escorts. Uno de los deportistas que se encuentran en la villa olímpica ha dado voz a esta situación pidiendo a su vez que no se revele su identidad: "Las existencias se agotaron en 72 horas. Nos prometieron nuevas, pero no sabemos cuándo llegarán".

Al parecer, los preservativos se habrían agotado en torno al día 9 o 10 de febrero, ya que la competición comenzó el 6 y terminará el 22. Desde la organización también se ha desvelado que se repondrá el stock de cara a lo que resta de Juegos Olímpicos.

En París se repartieron 300.000, unos 27 por cabeza

Según el medio italiano, en la villa olímpica no se han tomado a bien la 'poca' cantidad de preservativos que se han repartido en total, unos 10.000... Básicamente porque los atletas comparan las cifras con los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se distribuyeron 300.000 preservativos entre los casi 11.000 deportistas, unos 27 por cabeza durante dos semanas que duró la competición. Ahora, durante el mismo tiempo, los atletas reclaman que 'solo' disponen de tres por cabeza (10.000 entre unos 3.000 atletas).

Se duplica la petición de escorts

Además, en estos Juegos Olímpicos de Inviernos, según el 'Corriere dello Sport', se ha duplicado la petición de escorts por parte de los deportistas.

Esta forma de actuar por parte del COI comenzó en la edición de 1988 en Seúl, donde se decidió distribuir preservativos entre los deportistas para evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual.

Gana el bronce y confiesa haberle sido infiel a su novia

Por otra parte, hace unos días, el deportista noruego Sturla Holm Laegreid confesó públicamente después de haber ganado la medalla de bronce que le fue infiel a su novia: "Hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel".

