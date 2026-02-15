Los bomberos tardan diez horas en sacar a un hombre que estaba atrapado en el barro

Tras varios días de azote de la borrasca Oriana, un hombre de 53 años tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado durante alrededor 10 horas en el barro en un paraje de la Estación de Gaucín, Málaga.

Durante todo ese tiempo, los efectivos de los Bomberos de Ronda y Algatocín estuvieron todo ese tiempo trabajando en el operativo.

Las precipitaciones caídas en las últimas horas en la provincia malagueña, han dejado zonas embarradas y de difícil acceso como en la que se encontraba el senderista.

El hombre estaba hundido de cintura para abajo en el río Guadiaro

El hombre, que no podía salir por sus propios medios ni con la ayuda de otras personas, decidió llamar al 112 de Andalucía alrededor de las 15:00 horas de la tarde.

Concretamente, tanto el hombre como sus acompañantes se encontraban junto al río Guadiaro, muy cerca del Cañón de Las Buitreras.

También próximo al Puente de los Alemanes en un entorno natural conocido por sus rutas de senderismo, el varón estaba hundido de cintura para abajo, tal y como pudieron comprobar los efectivos de emergencias.

Los Bomberos intervinieron desde las 15:30 horas de la tarde, momento en el que lograron llegar al lugar del rescate, hasta las 1:30 horas de la madrugada cuando finalizaron la larga actuación.

Una vez sacaron al afectado de allí, lo subieron a una camilla y lo trasladaron a una ambulancia. Posteriormente, lo llevaron a un hospital de la Serranía de Ronda para una evaluación médica de su estado de salud.

"Mucha prudencia en el medio natural"

Tras lo ocurrido, el 112 de Andalucía ha lanzado un aviso a la población y alerta de que, aunque haya buen tiempo, "el suelo y los ríos en zonas afectadas por el temporal suponen un riesgo importante".

Asimismo, han pedido a los ciudadanos que respeten "los cortes de tráfico, la señalización" y evitar "las zonas próximas a cauces de agua, embalses, acantilados y diques".

Por último, advierten de que hay que tener "mucha prudencia en el medio natural", ya que "la afección en las carreteras sigue siendo alta".

