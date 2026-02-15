Europa niega a EE.UU. estar al borde de "una desaparición civilizacional": "Están interesados en unirse a nuestro club"

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional", ha dicho la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich ha respondido a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre que la apertura de "una ola sin precedentes de inmigración masiva", "amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos".

Con esto, manifestó que casi la mitad de población de un país de América le gustaría pertenecer a la Unión Europea. Se trata de Canadá, que quiere "unirse a nuestro club" porque asegura que cuando estuvo allí "más del 40% de los canadienses" le dijeron estar "interesados en unirse" a la UE.

"La lista de espera es bastante larga", alegó, añadiendo el "deseo" de aquellos que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo".

"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", señaló la jefa de la diplomacia europea en una defensa del proyecto europeo.

Además, ha recordado que hay hay menos libertad de expresión en Estados Unidos que en Estonia: "Vengo de un país que ocupa el segundo lugar en el índice de libertad de expresión, y para mí escuchar conferencias sobre libertad de expresión de un país que ocupa el puesto 58 en ese mismo índice es interesante.

"Rusia debe pagar"

Kallas también habló sobre Rusia, que señaló que "la mayor amenaza que representa es la que gana más en la mesa de negociaciones de lo que ha logrado en el campo de batalla". Y expone datos para desmentir que el país "es una superpotencia".

Explica que durante más de una década de conflicto junto con los cuatro años de guerra en Ucrania "apenas ha superado las líneas de 2014", que le han costado "21,2 millones de bajas": "Hoy, Rusia está destrozada. Su economía está hecha trizas. Se está desconectando de los mercados energéticos europeos y sus propios ciudadanos están huyendo".

No obstante, ha señalado que "si se limita el tamaño del ejército ucraniano, también debería limitarse el de Rusia. Donde Rusia ha causado daños en Ucrania, Rusia debe pagar".

