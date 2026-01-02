Carlos Alcaraz afronta 2026 con el 'Career Grand Slam' como gran reto

Carlos Alcaraz arrancará la temporada 2026 con un objetivo muy concreto: completar su Career Grand Slam particular conquistando el Abierto de Australia, el único de los cuatro grandes que aún no figura en su palmarés. Hasta ahora, sus mejores resultados en Melbourne han sido los cuartos de final alcanzados en 2024 y 2025.

En tenis, el Career Grand Slam es un logro deportivo que consiste en ganar los cuatro torneos grandes -Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open- al menos una vez durante la carrera del tenista. Se trata de un hito y Carlitos tiene claro que es su prioridad este año que acaba de comenzar.

Primer año sin Ferrero

El curso se presenta cargado de desafíos para el murciano. Será el primero desde su debut profesional en el que no contará con Juan Carlos Ferrero en su box, y la respuesta a esa ausencia se pondrá a prueba desde el inicio, precisamente en el torneo que él mismo ha señalado como su gran reto inmediato.

El Abierto de Australia sigue siendo la asignatura pendiente del número 1 del mundo. Es el único Grand Slam en el que nunca ha alcanzado las semifinales, un escenario dominado en las dos últimas ediciones por Jannik Sinner, su gran rival, que aspira a levantar el trofeo por tercera vez consecutiva.

Sinner será el gran rival

El italiano, gran referencia actual en pista dura, apenas ha cedido un partido de Grand Slam en esa superficie: la final del US Open perdida ante Alcaraz. Un nuevo enfrentamiento entre ambos en Melbourne supondría la tercera final consecutiva entre los dos en un grande, con un precedente favorable al español.

El torneo australiano se prepara así para acoger de nuevo el duelo que ha marcado el circuito en los últimos años, en un contexto de relevo generacional. Novak Djokovic afronta probablemente una de sus últimas oportunidades de alcanzar el vigesimoquinto 'grande', mientras Taylor Fritz aparece como amenaza emergente y Alexander Zverev busca reencontrarse con su mejor versión.

Sólo 8 tenistas

Si Alcaraz lograra el título el 1 de febrero, entraría en un club muy exclusivo: sería el noveno tenista masculino en ganar los cuatro Grand Slam. En lo que va de siglo, sólo lo han conseguido Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. En el circuito femenino, diez jugadoras lo han logrado, con Maria Sharapova como la última en sumarse.

El español y Sinner fueron los grandes dominadores de 2025, repartiéndose por segundo año consecutivo los cuatro grandes y ampliando la brecha con el resto del circuito. Entre ambos sumaron 14 títulos de los 22 disputados en Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500, una superioridad reflejada también en el ranking, donde aventajan en más de 6.000 puntos a sus perseguidores.

En el 75% de los torneos que jugaron, ambos llegaron a la final, con un balance de 4-2 favorable al español. En ese contexto destacó también Novak Djokovic, el único junto a Sinner capaz de alcanzar las semifinales en los cuatro grandes del curso.

Viene de su mejor año

La temporada 2025 fue, estadísticamente, la mejor de la carrera de Alcaraz. Cerró el año con ocho títulos, 71 victorias y sólo nueve derrotas, además de once finales en 16 torneos disputados. Sólo cayó antes de cuartos de final en los Masters 1000 de Miami y París.

Hasta entonces, su mejor año había sido 2023, con 65 triunfos, 12 derrotas y seis títulos, incluido un Grand Slam. Ese rendimiento le permitió acabar como número 1, puesto que ya acumula durante 52 semanas y que aspira a consolidar para acercarse al 'Top 10' histórico de permanencia, a 28 semanas de Lleyton Hewitt.

A Sinner le falta Roland Garros

Más allá del reto australiano, Alcaraz tiene otro objetivo de fondo en 2026: impedir que Jannik Sinner complete también su propio Grand Slam. Al italiano sólo le falta Roland Garros, torneo que el murciano ha ganado en las dos últimas ediciones. Una tercera corona consecutiva en París, un hito reservado únicamente a Bjorn Borg y Rafa Nadal, retrasaría un año más la ambición del transalpino.

Su calendario en 2026

Carlos Alcaraz continuará entrenándose en El Palmar hasta el domingo antes de iniciar el lunes su primera gira internacional de 2026. El arranque de la temporada llegará con una exhibición en Incheon (Corea del Sur), donde el número 1 del mundo se medirá al 2 del ranking, el italiano Jannik Sinner, el sábado 10 de enero.

Tras ese primer compromiso del curso, Alcaraz pondrá rumbo a Melbourne para disputar el Open de Australia, marcado como su gran objetivo del año.

Finalizado el torneo australiano, el murciano regresará a Europa para defender el título en el ATP 500 de Rotterdam, que se disputará del 9 al 15 de febrero.

Después volverá a viajar a Estados Unidos para competir en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo, y Miami, del 18 al 29 del mismo mes, torneos que ya ha conquistado en dos ocasiones en California y una en Florida.

Además de los cuatro grandes, Alcaraz tiene previsto disputar los principales torneos de la gira, entre ellos el Masters 1.000 de Madrid, del 22 de abril al 3 de mayo, y varios ATP 500 como el de Barcelona, que se jugará del 13 al 19 de abril, justo antes de la cita madrileña.

