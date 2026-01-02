Las violentas protestas en Irán se extienden por el país: al menos siete muertos, decenas de heridos y más de cien detenidos

Irán está inmerso en una situación económica crítica que ha contagiado a su sociedad. La república Islámica sufre una profunda crisis debida a varios factores. Las protestas se iniciaron en la capital, Teherán, pero ya se han registrado incidentes violentos en otras muchas ciudades.

El régimen de los ayatolás ha visto cómo en los últimos meses la moneda oficial nacional, el rial, experimenta grandes fluctuaciones y se ha devaluado extraordinariamente. La inflación anual alcanza el 42 % y en consecuencia los precios han aumentado hasta un 50%, en gran parte a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU contra Teherán por su programa nuclear.

Las manifestaciones dieron comienzo el pasado domingo, principalmente por parte de comerciantes y en seguida se produjeron en más puntos del país. Tras cinco días de protestas que se tornaban violentas, éstas representan las mayores movilizaciones desde el año 2022. Los graves disturbios, con enfrentamientos con las autoridades, destrozos e incendios provocados, dejan hasta el momento siete muertos, decenas de heridos y 119 detenidos.

El 2025 terminaba con una crisis en aumento en Irán y 2026 comenzaba de forma trágica. Los enfrentamientos con la Policía dejaba dos víctimas mortales en la ciudad de Lordegán, al suroeste del país. La agencia de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria, Fars, informó de las dos muertes pero no aclaró si se trataba de agentes o de manifestantes.

Las mismas fuentes oficiales afirmaron que los incidentes comenzaron cuando un grupo de "alborotadores" prendieron fuego a neumáticos, sedes bancarias y de la Gobernación. Las fuerzas del orden indican que actuaron para dispersar las protestas con gases lacrimógenos. Así mismo informaban también que entre los particpantes de la revuelta apreciaron "individuos armados" y "vehículos sin matrícula desde los que se distribuían armas y municiones".

Las autoridades han anunciado la detención de los presuntos cabecillas y la mañana del jueves informaban de la muerte de un miliciano de Basij, de estricta obediencia al régimen.

Por otra parte medios locales han informado que fuerzas policiales habrían empleado fuego real contra los manifestantes, que habrían causado al menos otros cinco fallecidos, y la ONG Hengaw, opositora al régimen y con sede en Oslo (Noruega), ha informado de al menos 15 detenciones a lo largo de todo el país en lo que hasta el momento han sido cinco jornadas turbulentas. Este viernes se esperaban nuevos incidentes, mientras la oposición responsabiliza al estricto gobierno iraní, así como a la gran sequía, de la situación actual de Irán. Los opositores exigen grandes cambios y durante las manifestaciones en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia occidental de Lorestán, se han escuchado lemas a favor del regreso de la monarquía, haciendo alusión directa a la dinastía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

Sequía extrema

Otro factor que afecta desde hace meses a este país del golfo Pérsico es la larga y extraordinaria sequía que ha llegado incluso a hacerse plantear a las autoridades a trasladar de ubicación toda su capital.

