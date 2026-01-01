Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
1.200 metros de altura, una avalancha y una promesa a su madre: el nuevo hito de Edu Marín

El catalán ha hecho historia y se convierte en la primera persona que asciende la Torre sin Nombre con la modalidad de ascenso libre.

1.200 metros de altura, una avalancha y una promesa a su madre: el récord nuevo mundial de Edu Marin

El nuevo récord mundial de Edu Marín en la Torre sin Nombre

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Edu Marín ha escrito su nombre en lo más alto de Pakistán. El escalador catalán se ha convertido en la primera persona que asciende la pared de la Torre sin Nombre en modalidad de ascensión libre, una de las grandes paredes del Karakórum pakistaní. Lo ha hecho, además, acompañado por su hermano Álex y por su padre, Francisco 'Novato' Marín, un detalle que convierte la hazaña en algo todavía más especial.

La escalada en libre implica progresar únicamente con manos y pies, utilizando los seguros solo como protección y no como ayuda para avanzar. En una pared de 1.200 metros de altura, a 6251 metros sobre el nivel del mar, cualquier fallo puede pagarse muy caro. Y la expedición no estuvo exenta de momentos críticos.

En plena pared, de madrugada, el equipo sufrió una avalancha que puso a prueba su resistencia y su sangre fría. Mientras los hermanos lograron sujetar la tienda en la que dormían, su padre fue arrastrado por el temporal hasta un río helado. Por suerte, todo quedó en un susto.

"Subí hasta la cima dos veces"

Más allá de la dificultad técnica y del compromiso constante, la ascensión tuvo un añadido inesperado: la grabación del proyecto. Para que las imágenes pudieran ver la luz, Edu tuvo que escalar la pared en dos ocasiones. Primero, para equipar y facilitar el trabajo de su hermano; después, para repetir los largos y ser grabado durante la ascensión. "Subí hasta la cima dos veces", explicó el propio Marín, una circunstancia que multiplica la dimensión del reto.

La Torre Sin Nombre es uno de los grandes sueños de cualquier amante de la escalada. Pocos lugares concentran tanta historia, dificultad y respeto. Para Edu, sin embargo, este proyecto iba más allá del logro deportivo. "Prometí a mi madre que volveríamos a casa los tres", confesó. Una promesa cumplida que da sentido a una de las gestas más importantes de su carrera.

