Segundo alud fatal del Pirineo en 72 horas: hallan el cadáver del montañero desaparecido el 31 de diciembre

En un final de 2025 trágico en la montaña aragonesa las condiciones meteorológicas de las últimas semanas han propiciado que el riesgo de aludes sea extremo. Tras varias avalanchas de nieve que han afectado a montañeros las víctimas ascienden a cuatro.

Las alarmas volvían a saltar a primeras horas de la última noche del año. En torno a las 20:00 horas de este 31 de diciembre el 112 recibía el aviso de un nuevo alud que sepultaba a un montañero en la zona del Ibón de Urdiceto, situado en el valle de Bielsa, en las faldas del pico Punta Suelza, en el Pirineo Central de Huesca.

Dos montañeros realizaban una ruta con raquetas de nieve cuando se vieron sorprendidos por una avalancha de nieve, uno de ellos logró escapar de la lengua de hielo y logró llegar al refugio de Urdiceto y dio aviso. El GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil se movilizó de inmediato y se desplazó a la zona, a unas tres horas de caminata desde el refugio. Dada la hora a la que se produjo el incidente, los rescatistas han llevado a cabo complicadas operaciones de rescate nocturnas.

La periodista Esther Vaquero informaba de la última hora en el informativo Noticias 2 de Antena 3. Tras el periodo de tiempo transcurrido las esperanzas de encontrar con vida al hombre desaparecido eran escasas, y el suceso se tornaba en tragedia con el hallazgo del cuerpo sin vida del montañero, ya de madrugada.

Efectivos del GREIM han rescatado el cadáver la mañana de este jueves 1 de enero, según informaba el 112. Los especialistas en rescate de montaña trabajaban con perros adiestrados. Una vez localizada la persona desaparecida se han desplazado de nuevo al refugio de Urdiceto aguardando la evacuación por parte de un helicóptero de la Benemérita.

Esta última víctima tenía 55 años de edad y era residente de Zaragoza y originario de Madrid. El superviviente, compañero del accidentado, tiene 47 años y es vecino de la capital española. Resultaba ileso.

Fin de año trágico en la nieve

Con esta nueva vida que se cobra la montaña aragonesa, las víctimas en apenas dos días a consecuencia de dos aludes ascendían a cuatro, uniéndose esta última a los tres esquiadores que también perdieron la vida sepultados por la nieve en las proximidades de la estación de Panticosa el lunes 29.

De este primer alud también escapó con vida una persona pese a las grandes dimensiones del fenómeno, en el que la 'colada' de nieve arrastró a los deportistas unos 700 metros mientras realizaban esquí de travesía, sepultando a varios de ellos más de 3 metros, según informaron desde el cuerpo de especialistas en rescate extremo. Dada la magnitud de este alud, en el operativo de rescate participaron agentes de las unidades del GREIM de Panticosa, Jaca y Huesca, en conjunto a la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.