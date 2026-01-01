Un naufragio en Indonesia destroza a cuatro familias españolas: quién es quién en el sobrecogedor suceso

"No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos". Es el único consuelo al que Andrea Ortuño puede aferrarse en el trance más duro de su vida. La tragedia del naufragio en Indonesia ha roto la vida de cuatro familias españolas.

Todo ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 20:20 horas locales. La embarcación de uso turístico llamada 'KM Putri Sakinah' se hundía, por lo que en un primer momento se atribuyó a un fallo del motor, pero del que los testigos aseguran que siguió funcionando en todo momento.

El barco naufragó con 11 personas a bordo en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Desde entonces se ha podido rescatar con vida a cuatro tripulantes, un guía turístico y a dos miembros de esta familia española: Andrea Ortuño y una niña, que ya se encuentra en España.

Posteriormente, los equipos de búsqueda han rescatado el cuerpo de una de las hijas desaparecidas, el de la pequeña Lia.

Andrea y Fernando se casaron recientemente y, aprovechando el parón navideño, viajaron a Indonesia en lo que tenían que ser unas vacaciones de ensueño y se han transformado en la peor de las pesadillas. El viaje lo hicieron con 4 hijos.

Tanto Andrea como Fernando aportaron al matrimonio hijos de anteriores relaciones. Ella estuvo casada con un hombre uruguayo con quien tuvo 3 hijos: la niña superviviente, Lia, de 12 años, que lamentablemente ha fallecido, y otro hijo, Mateo, que continúa desaparecido.

Fernando mantuvo en el pasado una relación con una empresaria valenciana de la cual nació Mateo, que sigue desaparecido. El digital Las Provincias ha recogido el testimonio de un allegado a esta otra madre que corrobora que "se encuentra en un estado de profunda devastación emocional".

Además, Andrea y Fernando tienen otro hijo en común que, como todavía es demasiado pequeño, se quedó en España y no viajó.

Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, informó de que el barco de madera, el 'KM Putri Sakinah', sufrió el envite de tres grandes olas por un "fenómeno poco común".

Según las declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, "la primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se escorara y la tercera lo hundió". Además calificó de "inusual e impredecible" este episodio que se habría prolongado entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma y que se conocen como "olas cala-cala".

En su comparecencia, el director de la Marina añadió que "de los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia".

Durante esta semana de búsqueda se han ido incrementando tanto los medios como el área de búsqueda. Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) aseguraba que estaban "haciendo todo lo posible por encontrar a los tres desaparecidos".

Bernardo de Sicart Escoda, embajador de España en Indonesia, pidió por carta a las autoridades del país asiático extender la búsqueda. "Esto será de gran ayuda para las familias de los supervivientes, que tienen puestas sus esperanzas en encontrar los cuerpos después de la terrible conmoción que han vivido", escribió en la misiva. Las autoridades ya han confirmado los trabajos se extenderán hasta el domingo. "La búsqueda se extenderá durante tres jornadas", dijo tras una reunión del operativo, Budi Widjaja, que asiste a la familia.

Una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.

