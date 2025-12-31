Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Selección española

Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición"

El seleccionador nacional afronta con ilusión la Copa del Mundo 2026 en su mensaje navideño.

Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición"

Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición" | RFEF

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha querido dar las gracias a toda la afición española por el apoyo recibido por la Roja durante 2025.

"Un año lleno de esfuerzo y de alegría, en el que hemos vivido momentos que reflejan el carácter de nuestra selección"

Luis de la Fuente

afirmó en su mensaje de felicitación navideña y de cara al 2026 entrante que afrontan el Mundial "con ambición, responsabilidad y con el deseo de seguir creciendo como equipo y como familia".

De la Fuente, que aseveró que miran el próximo año con "mucha ilusión" y prometió "trabajo y compromiso para llegar a este Mundial que va a exigir lo mejor", agradeció el apoyo de los aficionados durante todo el año 2025.

"Ha sido un año lleno de esfuerzo y de alegría, en el que hemos vivido momentos que reflejan perfectamente el carácter de nuestra selección: humildad, unión y una fe inquebrantable en la familia que hemos formado", dijo.

Números 1 del ranking FIFA

"Si no fuese por esto estoy seguro de que no hubiéramos recuperado el primer puesto del ranking FIFA. Tampoco habríamos alcanzado ese récord histórico de 31 partidos oficiales sin conocer la derrota, ni sellado de una manera brillante la clasificación para el próximo Mundial", repasó el de Haro.

Y finalizó: "Que esta Navidad nos recuerde la importancia de estar juntos y de seguir soñando para lograr todo lo que nos propongamos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere Enrique Collar, leyenda y gran capitán del Atlético de Madrid, a los 91 años

Enrique Collar

Publicidad

Deportes

Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición"

Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición"

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se lesiona: parte médico oficial, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El ajedrecista noruego Magnus Carlsen

Magnus Carlsen se sobrepone a todo y gana su 20º Mundial de ajedrez

Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores fallecidos
Esquí

La emotiva despedida a Eneko Arrastua, fallecido en el alud de Panticosa: "Vuela, esquía y corre..."

El exfutbolista del Real Madrid Roberto Carlos
Roberto Carlos

Roberto Carlos, operado en Brasil por un problema de corazón

La Copa del Mundo, levantada por los jugadores de Argentina
2026

Calendario deportivo 2026: un año marcado por el Mundial de fútbol y los Juegos de Invierno

Un 2026 cargado de grandes citas como la edición invernal de los Juegos en Milán-Cortina y la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

San Silvestre Popular Valenciana
Madrid

San Silvestre Vallecana 2025: horario de la carrera, recorrido y cortes de tráfico en Madrid

Más de 40.000 personas salen a competir y a disfrutar de esta emblemática prueba.

La colección de motocicletas decomisada en México

Ryan Wedding, el 'exolímpico-narco' buscado por el FBI, ocultaba motos de Rossi o Marc Márquez

Iñaki Williams durante el entrenamiento en San Mamés

Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una mierda"

Perderse para ganar: Gran Canaria acoge el mayor evento de orientación de Europa en Navidad

Perderse para ganar: Gran Canaria acoge el mayor evento de orientación de Europa en Navidad

Publicidad