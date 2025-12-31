Luis de la Fuente, a por el 2026: "Afrontamos el Mundial con ambición"

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, ha querido dar las gracias a toda la afición española por el apoyo recibido por la Roja durante 2025.

"Un año lleno de esfuerzo y de alegría, en el que hemos vivido momentos que reflejan el carácter de nuestra selección"

afirmó en su mensaje de felicitación navideña y de cara al 2026 entrante que afrontan el Mundial "con ambición, responsabilidad y con el deseo de seguir creciendo como equipo y como familia".

De la Fuente, que aseveró que miran el próximo año con "mucha ilusión" y prometió "trabajo y compromiso para llegar a este Mundial que va a exigir lo mejor", agradeció el apoyo de los aficionados durante todo el año 2025.

"Ha sido un año lleno de esfuerzo y de alegría, en el que hemos vivido momentos que reflejan perfectamente el carácter de nuestra selección: humildad, unión y una fe inquebrantable en la familia que hemos formado", dijo.

Números 1 del ranking FIFA

"Si no fuese por esto estoy seguro de que no hubiéramos recuperado el primer puesto del ranking FIFA. Tampoco habríamos alcanzado ese récord histórico de 31 partidos oficiales sin conocer la derrota, ni sellado de una manera brillante la clasificación para el próximo Mundial", repasó el de Haro.

Y finalizó: "Que esta Navidad nos recuerde la importancia de estar juntos y de seguir soñando para lograr todo lo que nos propongamos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo".

