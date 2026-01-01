Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Violencia de género

46 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025: la cifra más baja desde que hay registros

Además, tres menores han sido víctimas mortales de la violencia machista y 35 niños y niñas han quedado huérfanos.

S&iacute;mbolo de violencia machista

Símbolo de violencia machistaEFE

Publicidad

Sara Sebastián
Publicado:

2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es la cifra más baja desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales, en el año 2003. Hasta ahora el número mínimo de asesinatos estaba en 49, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.

A pesar del descenso, el impacto de la violencia machista continúa siendo devastador. Tres menores también fueron asesinados: Nadia (5), Eva Yasmín (13) y Samuel (2) y 35 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Con ellos se ha superado el umbral de medio millar de menores de edad que han perdido a sus madres por culpa de feminicidios, son 504 desde 2013.

El primer crimen machista del año se produjo el 31 de enero, cuando Karilena fue asesinada por su pareja en Sama de Langreo, Asturias. Desde entonces, la violencia de género segó la vida de otras 45 mujeres en distintos puntos del país. Con ellas, ascienden ya a 1.341 las víctimas mortales desde 2003.

Andalucía la más mortífera

Por Comunidades Autónomas, Andalucía fue la que más feminicidios registró, con 14 muertes, seguida de Cataluña (5), la Comunidad de Madrid (4) y la Comunidad Valenciana (4). Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año.

Las mujeres extranjeras representaron el 41,3 % de las víctimas, cifra que evidencia su mayor vulnerabilidad. En cuanto a los agresores, cinco se suicidaron tras cometer el crimen y nueve lo intentaron. En la mayoría de los casos, víctima y agresor convivían en el momento del asesinato

Solo 10 denuncias por maltrato

De los 46 asesinatos, solo en 10 constaban denuncias previas por maltrato, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos las víctimas contaban con medidas de protección en vigor, aunque que no fueron suficientes para protegerlas de los agresores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vuelve la rave ilegal de Año Nuevo: se espera que miles de personas festejen durante seis días en Albacete

Fiesta rave ilegal Año Nuevo

Publicidad

Sociedad

Helicóptero de rescate

Estas son las claves para prevenir y sobrevivir a un alud, según protección civil: "La gente subestima el riesgo"

Símbolo de violencia machista

46 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025: la cifra más baja desde que hay registros

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Las dos excepciones en las que no será obligatorio llevar la Baliza V16 de emergencia

El primer bebé español de 2026 ha nacido en Barbastro (Aragón)
Nacimientos 2026

Coral, Elena, Erik y María, los primeros bebés del 2026

Efectivos de la Guardia Civil en un rescate de montaña
Huesca

¿Por qué han ocurrido dos aludes en una semana en el Pirineo aragonés?

Fiesta rave ilegal Año Nuevo
Fiesta Ilegal

Vuelve la rave ilegal de Año Nuevo: se espera que miles de personas festejen durante seis días en Albacete

Más de mil vehículos se concentran en el pantano del Cenajo, Albacete, en una nueva edición de la 'Big Fucking Party'. La fiesta ilegal -tipo rave- que se ha instaurado en los últimos años se estima que en este recién estrenado 2026 dure hasta el día 6 de enero.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 1 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen del joven detenido por los agentes de la Guardia Civil

Un joven de 19 años mata a su padre en La Rioja tras una discusión familiar en la tarde de Nochevieja

Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil

Efemérides de hoy 1 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Marta García, una de las ganadoras de la San Silvestre 2026

Geoffrey Kamworor y Marta García se coronan como ganadores de la San Silvestre 2026

Publicidad