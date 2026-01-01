46 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025: la cifra más baja desde que hay registros

2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es la cifra más baja desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales, en el año 2003. Hasta ahora el número mínimo de asesinatos estaba en 49, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.

A pesar del descenso, el impacto de la violencia machista continúa siendo devastador. Tres menores también fueron asesinados: Nadia (5), Eva Yasmín (13) y Samuel (2) y 35 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Con ellos se ha superado el umbral de medio millar de menores de edad que han perdido a sus madres por culpa de feminicidios, son 504 desde 2013.

El primer crimen machista del año se produjo el 31 de enero, cuando Karilena fue asesinada por su pareja en Sama de Langreo, Asturias. Desde entonces, la violencia de género segó la vida de otras 45 mujeres en distintos puntos del país. Con ellas, ascienden ya a 1.341 las víctimas mortales desde 2003.

Andalucía la más mortífera

Por Comunidades Autónomas, Andalucía fue la que más feminicidios registró, con 14 muertes, seguida de Cataluña (5), la Comunidad de Madrid (4) y la Comunidad Valenciana (4). Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año.

Las mujeres extranjeras representaron el 41,3 % de las víctimas, cifra que evidencia su mayor vulnerabilidad. En cuanto a los agresores, cinco se suicidaron tras cometer el crimen y nueve lo intentaron. En la mayoría de los casos, víctima y agresor convivían en el momento del asesinato

Solo 10 denuncias por maltrato

De los 46 asesinatos, solo en 10 constaban denuncias previas por maltrato, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos las víctimas contaban con medidas de protección en vigor, aunque que no fueron suficientes para protegerlas de los agresores.

