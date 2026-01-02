El mensaje viral de Jorge García-Dihinx antes de morir en el alud de Panticosa: "¿Por qué vamos a la montaña?"

El alud de nieve registrado el pasado lunes 29 de diciembre en Panticosa (Huesca), a unos 2.600 metros de altitud, dejó tres esquiadores fallecidos y conmocionó a la comunidad montañera española.

El desprendimiento se produjo por la rotura de una placa de nieve que arrastró a los montañeros ladera abajo. Todos ellos contaban con experiencia en deportes de montaña.

Esquí de montaña y la meteorología

Las víctimas eran Jorge García-Dihinx, su pareja Natalia Román y Eneko Arrastua, integrantes de un grupo de seis montañeros que practicaban esquí de montaña en la cara oeste del pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.

Jorge García-Dihinx, de 55 años, era vecino de Chimillas (Hoya de Huesca) y trabajaba como pediatra en el Hospital San Jorge. Más allá de su profesión sanitaria, era una figura muy reconocida en el ámbito del esquí de montaña y la meteorología.

De hecho, apenas 14 días antes de su trágico fallecimiento este reconocido 'influencer' que trataba de inspirar hábitos saludables en redes sociales había escrito una 'carta de amor' a la montaña.

"Momentos en los que el frío nos hace sentir más vivos y en los que por unos instantes sentimos que pertenecemos a la montaña"

"Mucha gente nos pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos estos riesgos. Y la respuesta no es el peligro. Vamos a la montaña por momentos como estos a 3.000 metros, mientras el mundo moderno se queda abajo y ahí arriba solo estás concentrado en el paso siguiente", decía el mensaje.

"Son momentos de atención absoluta en el ahora. Momentos en los que el frío nos hace sentir más vivos y en los que por unos instantes sentimos que pertenecemos a la montaña. Momentos compartidos que se quedan para siempre dentro. Momentos de magia y naturaleza que no existen en la ciudad".

"Y en estos días tan cortos de invierno, de luz efímera, cada minutos es oro. Son minutos de oro a añadir a tu vida, y si es posible a una vida que dure 100 años", terminaba García-Dihinx su emocionante alegato.

Falleció junto a su pareja Natalia Román

Dihinx fue fundador del portal La Meteo que viene, una referencia para montañeros y aficionados al esquí por sus análisis meteorológicos y su defensa de los beneficios de los espacios verdes para la salud.

También impulsó la colección de guías 'Rutas con esquís. Pirineo aragonés' y en sus redes sociales divulgaba contenidos sobre nutrición, salud y montaña, acumulando una amplia comunidad de seguidores.

Junto a él falleció su pareja, Natalia Román, zaragozana de 36 años que residía en Suiza y era una destacada corredora de montaña. Román era conocida por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia y por sus éxitos en el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP), una de las carreras de ultratrail más exigentes de los Pirineos, donde dominó varias ediciones en categoría femenina.

También era autora del blog Permanent Movement, en el que compartía experiencias de esquí, vida activa y su convivencia con la diabetes tipo 1, una condición que abordó abiertamente en sus relatos.

La tercera víctima aquel día fue Eneko Arrastua, de 48 años, vecino de Irún, gran aficionado al esquí y a las carreras por montaña. Pertenecía al grupo Kbrnzs, anteriormente conocidos como los Mugalaris de Irún, muy populares en la localidad guipuzcoana.

