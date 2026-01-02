Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel

Tres personas han muerto esta madrugada a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda del distrito de Madrid, según ha informado el servicio de Emergencias de la capital. El suceso se produjo en un piso situado en la tercera planta de un edificio residencial de la calle Moreno, en Carabanchel.

De acuerdo con los datos facilitados por Emergencias Madrid, dos de las víctimas murieron por inhalación de humo, mientras que la tercera falleció a causa de las quemaduras sufridas durante el incendio. Así lo detalló un portavoz de Samur-Protección Civil en un vídeo difundido a través de la red social X.

El fuego se propagó por la fachada posterior

El incendio se originó en el interior de la vivienda y rompió por la fachada posterior del edificio, lo que provocó una importante acumulación de humo en plantas superiores. Esta circunstancia afectó a dos áticos situados sobre el piso siniestrado, donde fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para evacuar a sus ocupantes.

Efectivos de Bomberos de Madrid accedieron a las viviendas superiores y rescataron a dos personas, que se encontraban en buen estado y no precisaron traslado hospitalario. Los bomberos procedieron posteriormente a la ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado y asegurar la zona.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de las tres personas en el interior de la vivienda afectada y atendieron a los vecinos rescatados como medida preventiva.

Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio. Las autoridades han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer el origen del fuego y evaluar el estado estructural del edificio tras el siniestro.

