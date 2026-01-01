El día que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo: "Es muy directo"

El centrocampista croata Luka Modric ha revelado en una entrevista en Corriere della Sera un episodio vivido en el vestuario blanco durante la etapa del técnico portugués José Mourino.

"Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival", contó Modric al recordar el carácter directo del entrenador. Aun así, matizó que "Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto".

Modric explicó que esa franqueza era una de las señas de identidad del luso: "Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max [Allegri] también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental", señaló el actual jugador del AC Milan, que sigue compitiendo al máximo nivel a sus 41 años tras cerrar una etapa de 13 temporadas en el Real Madrid.

Ancelotti, "el número uno"

El croata no ocultó su admiración personal y profesional por Mourinho. Para él es "especial, como entrenador y como persona". "Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada", confesó, aunque también quiso destacar la figura de Carlo Ancelotti, al que definió como "el número uno".

Sobre el técnico italiano, Modric dejó un recuerdo muy personal. "Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces del Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él", explicó.

Y añadió una anécdota que refleja la cercanía de Ancelotti con sus futbolistas: "Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: 'Ven, ven a cenar conmigo'. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí".

¿Messi o Cristiano?

El ganador del Balón de Oro en 2018 también se refirió a la eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, un debate que reconoce no le gusta. "Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble", afirmó.

"La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal", añadió, antes de recalcar que "no le cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador es magnífico".

"Me habria gustado ser camarero"

Más allá del fútbol, Modric repasó aspectos personales de su vida, incluida la guerra que marcó su infancia y la pérdida de su abuelo, y sorprendió al revelar a qué se habría dedicado de no haber triunfado como futbolista. "Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero", aseguró el croata, que estudió en la escuela de hostelería de Borik.

