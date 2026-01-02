Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Madrid

Encuentran a un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor y detienen a la madre en Majadahonda, Madrid

Los agentes de la Guardia Civil encontraron el cadáver del bebé y se procedió a su levantamiento para realizar la autopsia. La madre, de origen hondureño ha sido detenida y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Contenedores de Basura

Contenedores de BasuraEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Los agentes de la Guardia Civil han encontrado un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor en la localidad de Majadahonda, en Madrid. Según confirman fuentes de Instituto Armado a Europa Press, los agentes han detenido a una mujer de origen hondureño como autora de los hechos, ya que habría sido ella quien arrojó al bebé al contenedor.

Las autoridades iniciaron un dispositivo de búsqueda por los contenedores de Majadahonda, encontrando en uno de ellos el cadáver del bebé.

Tras el hallazgo, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para realizarle la autopsia, y detuvieron a la madre del recién nacido, tal y como adelanta el diario 'El Mundo'. Estas mismas fuentes indican que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que ocurrieron el día de Año Nuevo.

Una vez que se practique la autopsia, podrán determinar si el bebé nació vivo y la madre lo arrojó al contenedor, o si, por el contrario, el bebé nació muerto y fue fruto de un aborto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las dos excepciones en las que no será obligatorio llevar la Baliza V16 de emergencia

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Publicidad

Sociedad

Contenedores de Basura

Encuentran a un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor y detienen a la madre en Majadahonda, Madrid

El polígono de les Mataltes.

Una rave ilegal reúne cerca de mil de personas en una nave abandonada de La Sénia

Imagen de la Policía Nacional.

Un hombre resulta gravemente herido tras recibir varias puñaladas en Villaverde

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 2 de enero de 2026

Roscon de reyes
Roscón de Reyes

Desde ganar 10.000€ hasta convertirlos en hamburguesas: así son algunos de los roscones de Reyes

Imagen de archivo de bomberos y una ambulancia en Madrid
Incendio

Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel

El fuego se declaró en un piso de la tercera planta y obligó a rescatar a dos personas en áticos superiores por acumulación de humo.

Rave en Albacete
Rave ilegal

La rave ilegal del Cenajo, Albacete, afronta su segunda noche bajo vigilancia policial

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo en el entorno del pantano de Albacete para evitar nuevas incorporaciones a una fiesta que los asistentes prevén prolongar hasta Reyes.

Rescate de los pasajero de barco ruso en el océano Antártico

Efemérides de hoy 2 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 2 de enero?

Helicóptero de rescate

Estas son las claves para prevenir y sobrevivir a un alud, según protección civil: "La gente subestima el riesgo"

Símbolo de violencia machista

46 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025: la cifra más baja desde que hay registros

Publicidad