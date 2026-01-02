Encuentran a un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor y detienen a la madre en Majadahonda, Madrid

Los agentes de la Guardia Civil han encontrado un bebé recién nacido muerto dentro de un contenedor en la localidad de Majadahonda, en Madrid. Según confirman fuentes de Instituto Armado a Europa Press, los agentes han detenido a una mujer de origen hondureño como autora de los hechos, ya que habría sido ella quien arrojó al bebé al contenedor.

Las autoridades iniciaron un dispositivo de búsqueda por los contenedores de Majadahonda, encontrando en uno de ellos el cadáver del bebé.

Tras el hallazgo, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver para realizarle la autopsia, y detuvieron a la madre del recién nacido, tal y como adelanta el diario 'El Mundo'. Estas mismas fuentes indican que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que ocurrieron el día de Año Nuevo.

Una vez que se practique la autopsia, podrán determinar si el bebé nació vivo y la madre lo arrojó al contenedor, o si, por el contrario, el bebé nació muerto y fue fruto de un aborto.

