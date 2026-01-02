La CIA desmiente a Putin y asegura que Ucrania no bombardeó una de sus residencias

Este mismo lunes, el presidente de Rusia Vladímir Putin, aseguraba que una de sus residencias, ubicada en la región de Nóvgorod, había sido bombardeada por casi un centenar de drones "de largo alcance". Rusia apuntó a Ucrania como responsable del ataque, y por ello aseguraron que reconsiderarían su postura en las negociaciones para llevar a cabo el acuerdo de paz. Este viernes, un informe de la CIA ha desmentido esta información.

Según funcionarios estadounidenses, la agencia de inteligencia ha llegado a la conclusión de que ese ataque no existió, refutando las afirmaciones que Putin le hizo al presidente estadounidense, Donald Trump a inicios de semana. El propio director de la CIA, John Ratchcliffe, fue quien se ocupó de trasladar a Trump esta información, aunque el mandatario ya compartió este miércoles en Truth Social un artículo del New York Post que acusaba a Putin de bloquear los avances para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania y ponía en duda la veracidad de su relato sobre el supuesto ataque.

Trump acusa a Putin de frenar las negociaciones de Paz

En su mensaje, Trump tacha a Putin de "fanfarrón" por, lo que según el gobierno ruso, había sido "un ataque terrorista", y acusa a Rusia como la única barrera para poder llegar al acuerdo de paz. "El sentido común indica que se trata de una narrativa inventada o distorsionada para que Rusia tenga una excusa para rechazar los avances logrados por Trump", incluía el artículo editorial.

El supuesto ataque habría sido una técnica del Kremlin para poder endurecer su postura en las negociaciones de paz. Además, las autoridades rusas no han presentado pruebas ni evidencias de que este ataque se haya producido, lo que dio lugar a dudas entre los países internacionales.

Ucrania, además, ha rechazado las acusaciones, calificándolas como "una invención completa" del presidente ruso con el fin de justificar más ataques contra Ucrania, incluidos en Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, añadió que estas acusaciones servían como excusa para que Rusia siguiera con su negativa de tomar acción en las decisiones que pongan fin al conflicto.

