Roberto Carlos, tras ser intervenido del corazón: "No hay motivos para alarmarse"

El exfutbolista brasileño fue sometido a una angioplastia coronaria tras detectarse una obstrucción en las arterias.

Roberto Carlos, sonriente tras intervención en Brasil

Roberto Carlos, operado en Brasil por un problema de corazón | IG Roberto Carlos

Roberto Carlos fue sometido a una angioplastia coronaria tras detectarse una obstrucción en las arterias durante un chequeo rutinario y evoluciona favorablemente, según informó este miércoles el hospital en el que permanece ingresado en São Paulo.

"Con pleno éxito y sin intercurrencias"

El exfutbolista brasileño, de 52 años, acudió a una consulta médica programada y se sometió a varias pruebas de control. En una de ellas se detectó una obstrucción coronaria que llevó a los médicos a recomendar una angioplastia, un procedimiento que se realizó ese mismo día "con pleno éxito y sin intercurrencias", de acuerdo con el boletín del Hospital Vila Nova Star.

"La angiotomografía en las coronarias realizada durante la evaluación identificó una obstrucción, por lo que fue recomendada una angioplastia coronaria (desobstrucción de las arterias con la ayuda de un catéter), realizada en el mismo día, con pleno éxito y sin intercurrencias", detalla el comunicado médico.

Tras dos días hospitalizado, Roberto Carlos se encuentra estable, sin síntomas y con una evolución satisfactoria en el postoperatorio, que se está llevando a cabo en una unidad de cuidados intensivos.

"No tuve un infarto cardíaco"

Antes de la publicación del parte médico, el propio exlateral izquierdo ya había salido al paso de las especulaciones en redes sociales, donde se llegó a hablar de un infarto.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", aclaró en un mensaje publicado en inglés y portugués.

Asegura el brasileño que se está recuperando bien y que quiere volver a sus compromisos profesionales y personales pronto: "Agradezco sinceramente a todos por los mensajes de apoyo. Me gustaría tranquilizaros, no hay motivos para alarmarse".

Una leyenda del Madrid y de Brasil

Roberto Carlos, que jugó once temporadas en el Real Madrid entre 1996 y 2007 y es actualmente embajador del club blanco, está considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia.

Conquistó el Mundial de 2002 con Brasil, además de dos Copas América y una Copa Confederaciones, y ganó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro Ligas y dos Copas Intercontinentales.

