Marta García eclipsa a Kamworor con su doblete en la San Silvestre Vallecana 2025

Marta García consiguió este miércoles su segunda victoria consecutiva en la San Silvestre Vallecana con un tiempo de 31:11, nuevo récord español de la carrera. En categoría masculina, el triunfo fue para el gran favorito, el keniano Geoffrey Kamworor, que se impuso con autoridad parando el crono en 27:40.

La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana celebró su 61ª edición convertida en uno de los grandes emblemas deportivos de Madrid y reconocida internacionalmente con el sello World Athletics. Más de 42.000 corredores tomaron las calles de la capital en una jornada festiva que volvió a combinar atletismo popular y élite.

Geoffrey Kamworor llegó en solitario

La carrera internacional, con meta en el Estadio de Vallecas, ofreció un espectáculo de primer nivel. Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón y doble ganador del maratón de Nueva York, impuso un ritmo muy alto desde el inicio. Solo Jesús Ramos consiguió seguirle durante la primera mitad del recorrido, pero a partir del kilómetro seis el atleta keniano abrió brecha y llegó en solitario a meta.

Kamworor estuvo acompañado en el podio por dos españoles: Jesús Ramos, segundo con 27:56, y Aarón Las Heras, tercero con 28:00. Carlos Mayo fue quinto con 28:19, mientras que también destacaron entre los diez primeros Pol Oriach, Nassim Hassaous, Alejandro Quijada, Juan Antonio Pérez y Eduardo Menacho.

Ataque a un kilómetro de la meta

En la prueba femenina, Marta García volvió a ser la gran protagonista. La atleta española, que solo tres días antes había ganado la San Silvestre de León, mantuvo un intenso duelo con la neerlandesa Diane Van Es hasta el kilómetro nueve. Un cambio de ritmo definitivo a poco más de mil metros de la meta le permitió marcharse en solitario y entrar triunfal en Vallecas.

García, bronce europeo en 5.000 metros en Roma 2024 y finalista mundial este año en Tokio, confirmó su excelente estado de forma y rebajó en ocho segundos su propio récord nacional, que había establecido en 2024 con 31:19. Diane Van Es fue segunda con 31:18 y la española Carla Gallardo completó el podio con 31:25, mejorando su quinto puesto del año anterior.

Entre las diez primeras también figuraron las españolas Fátima Ouhaddou, Lucía Rodríguez, Lidia Campo, Azucena Díaz y Laura Priego, en una actuación colectiva de gran nivel.

Una de las carreras más prestigiosas

Los primeros en salir, eso sí, fueron los cerca de 40.000 participantes de la prueba popular, que recorrieron un circuito urbano con salida en la calle Concha Espina, junto al estadio Santiago Bernabéu, y meta en Candilejas, tras atravesar algunos de los puntos más icónicos de la ciudad. Los vencedores fueron Mohamed Massat Bouzahar, con 29:28, y María Moreno Jorge, con 34:11.

Fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, la San Silvestre Vallecana nació con apenas 57 corredores y hoy es una de las carreras de 10 kilómetros más prestigiosas del mundo. En su palmarés figuran nombres legendarios del atletismo internacional y nacional, y sus récords siguen en manos africanas: el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54).

