Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

El impactante cambio de look de Marc Cucurella: su melena da paso a unas trenzas

El futbolista del Real Madrid vuelve a sorprender a todos y, tras tatuarse la cara de Luis de la Fuente, cambia de forma radical su peinado.

Marc Cucurella, en la celebración en Madrid por el Mundial

Marc Cucurella, en la celebración en Madrid por el Mundial Reuters

Publicidad

Marc Cucurella es uno de los futbolistas de moda. Tras brillar en el Mundial 2026 y conquistar la Copa del Mundo con España, el de Alella (Barcelona) cumplía con su promesa y se tatuaba en uno de sus brazos la cara de Luis de la Fuente, seleccionador español, tras el histórico triunfo en la Copa del Mundo. Y solo horas después, el futbolista del Real Madrid ha vuelto a dejar a todo el mundo sin palabras con un radical cambio de look.

Y es que el lateral de 28 años ha decidido decir adiós a su icónica melena para lucir unas trenzas. En la cuenta de Instagram de hd_cutz_london se ha desvelado el nuevo peinado de Marc Cucurella, un innovador look con el que se incorporará a las órdenes de José Mourinho en su primera temporada en el Real Madrid.

Cucurella cumple con su promesa mundialista

El propio Cucurella cumplía este martes con la promesa que realizó hace semanas, antes de conquistar el Mundial. Entonces, el defensa español prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si España lograba ganar la Copa del Mundo 2026. Pues, dicho y hecho.

El futbolista catalán del Real Madrid se ponía en manos del tatuador murciano Ganga para cumplir con su palabra, un gesto que le han valido muchos elogios y reconocimientos por parte de los aficionados, que han valorada que cumpliera con su promesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Joan Garcia: "Mi objetivo para la temporada que viene es la Champions"

Joan García durante la visita a su campus de verano en Tordera (Barcelona)

Publicidad

Deportes

Marc Cucurella, en la celebración en Madrid por el Mundial

El impactante cambio de look de Marc Cucurella: su melena da paso a unas trenzas

Rafa Jódar celebra un punto ante Matteo Arnaldi

Rafa Jódar no da opción a Kei Nishikori y se cita con Musetti en los cuartos de Washington

Carlos Alcaraz entrenando en Murcia

El vídeo que confirma la recuperación de Carlos Alcaraz: golpeando con la derecha a gran intensidad

Leandro Paredes, en el momento de su incidente con Gavi
Fútbol

La FIFA abre un procedimiento disciplinario por los incidentes tras la final del Mundial

Felipe VI alza la Copa del Mundo junto a los jugadores el pasado 19 de julio
Mundial 2026

Así serán las 50.000 monedas para conmemorar el triunfo de España en el Mundial 2026

El exterior del Estadio de Vallecas
Fútbol

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo Vallecano por impedirle el acceso a Vallecas

Los operarios que iban a comenzar este miércoles las obras de "una serie de reformas urgentes" no han podido accede al estadio de Vallecas.

Adrían Cubela entrenando a sus dos hijas
Esgrima

La pasión de la familia Cubela por el esgrima: "Me resulta muy divertido porque lo llevo haciendo toda la vida"

La Escuela Hungaresa de Esgrima en Pontevedra (Galicia) está formada por un padre que entrena a sus hijas.

Joan García durante la visita a su campus de verano en Tordera (Barcelona)

Joan Garcia: "Mi objetivo para la temporada que viene es la Champions"

Alcaraz y Sinner se saludan tras el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el Six Kings Slam: "¡Vamos!"

Breel Embolo, en el momento de ser expulsado ante Argentina

La IFAB reconoce que la expulsión de Embolo ante Argentina fue un error

Publicidad