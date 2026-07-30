El impactante cambio de look de Marc Cucurella: su melena da paso a unas trenzas

Marc Cucurella es uno de los futbolistas de moda. Tras brillar en el Mundial 2026 y conquistar la Copa del Mundo con España, el de Alella (Barcelona) cumplía con su promesa y se tatuaba en uno de sus brazos la cara de Luis de la Fuente, seleccionador español, tras el histórico triunfo en la Copa del Mundo. Y solo horas después, el futbolista del Real Madrid ha vuelto a dejar a todo el mundo sin palabras con un radical cambio de look.

Y es que el lateral de 28 años ha decidido decir adiós a su icónica melena para lucir unas trenzas. En la cuenta de Instagram de hd_cutz_london se ha desvelado el nuevo peinado de Marc Cucurella, un innovador look con el que se incorporará a las órdenes de José Mourinho en su primera temporada en el Real Madrid.

Cucurella cumple con su promesa mundialista

El propio Cucurella cumplía este martes con la promesa que realizó hace semanas, antes de conquistar el Mundial. Entonces, el defensa español prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si España lograba ganar la Copa del Mundo 2026. Pues, dicho y hecho.

El futbolista catalán del Real Madrid se ponía en manos del tatuador murciano Ganga para cumplir con su palabra, un gesto que le han valido muchos elogios y reconocimientos por parte de los aficionados, que han valorada que cumpliera con su promesa.