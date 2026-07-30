Al menos cinco muertos, cinco heridos y 150 evacuados por un fuerte temporal en Brasil

Un temporal con fuertes ráfagas de viento de más de 100 km/h ha provocado la muerte de cinco personas, cinco heridos y casi 150 evacuados en los estados brasileños de São Paulo y Rio Grande do Sul, informaron este miércoles fuentes oficiales. El fenómeno, asociado a la llegada de un frente frío, ha provocado importantes daños materiales, la suspensión de actividades portuarias y mantiene en alerta a millones de personas ante el riesgo de nuevas tormentas.

Cinco víctimas mortales

En el estado de São Paulo fallecieron tres personas: un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos al caerle un árbol encima, otro perdió la vida en Sorocaba cuando un árbol impactó sobre su vehículo y un pescador murió tras naufragar durante el temporal en el municipio costero de São Sebastião. Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, así como el transporte marítimo de pasajeros.

La ciudad de Río de Janeiro, duramente golpeada

En Río de Janeiro se registraron otras dos víctimas mortales después de que un muro se desplomara en el barrio de Santa Teresa, en el centro de la ciudad. Además, el Cuerpo de Bomberos atendió una treintena de incidencias por caída de árboles, realizó 26 rescates y actuó en cuatro derrumbes relacionados con los fuertes vientos. Numerosos barrios sufrieron cortes de suministro eléctrico y el vendaval afectó parcialmente al servicio de metro y a la operativa habitual del aeropuerto Santos Dumont. En el aeropuerto internacional de Galeão, las rachas de hasta 74 kilómetros por hora obligaron a desviar cuatro vuelos y provocaron retrasos en varias operaciones.

Rio Grande do Sul, sin víctimas mortales

En Rio Grande do Sul, los efectos del temporal comenzaron a sentirse durante la noche del martes, estado fronterizo con Uruguay y Argentina. Allí, la Defensa Civil ha confirmado cinco personas heridas y la evacuación de 149 vecinos, que han tenido que abandonar sus viviendas debido a los daños provocados por el viento.

Caídas de árboles y desprendimiento de tejados

En São Paulo, el más poblado e industrializado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, las autoridades han enviado mensajes de alerta a la población para que permanezca a salvo en sus casas mientras dure el episodio meteorológico. En municipios como Taquarituba e Itanhaém se han registrado rachas de hasta 117 y 111 kilómetros por hora, respectivamente, que han provocado la caída de árboles y el desprendimiento de tejados en varias viviendas.

Gabinete de crisis en São Paulo

Ante la evolución del frente frío, el Gobierno paulista ha activado un gabinete de crisis para seguir de cerca la situación hasta, al menos, este jueves. Además del fuerte viento, los servicios meteorológicos advierten de la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones en distintas zonas del estado.

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