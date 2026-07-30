Estados Unidos lanza una ofensiva contra Irán tras el ataque a un buque vinculado a intereses estadounidenses

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a intensificarse. Washington ha lanzado una oleada de ataques contra territorio iraní después del ataque contra un buque de gas vinculado a intereses estadounidenses, una respuesta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había anticipado.

Antes de la ofensiva, Trump aseguró que respondería con contundencia tras ser informado de los ataques contra petroleros en la región. El mandatario fue tajante al afirmar: "es nuestro turno", unas declaraciones que alimentaron el temor a una nueva escalada militar en Oriente Medio.

Operaciones de rescate en Irán

Tras los bombardeos estadounidenses, la televisión estatal iraní ha informado del despliegue de operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Las tareas se centran en localizar a posibles víctimas entre los escombros, mientras continúan evaluándose las consecuencias de los ataques.

En paralelo, el primer ministro de Irak ha presidido una reunión de emergencia para analizar la situación generada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos y Arabia Saudí.

El recrudecimiento del conflicto vuelve a situar el foco sobre el mercado energético. La posibilidad de que aumente la inestabilidad en una de las principales regiones productoras de crudo mantiene la incertidumbre sobre la evolución del precio del petróleo en los próximos días.

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