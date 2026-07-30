Cientos de inmigrantes entran masivamente en Ceuta tras escapar de la frontera con Marruecos

Tras la llegada de cerca de 2.000 inmigrantes en la última semana, cientos de ellos que se encontraban controlados por la Guardia Civil dentro de la propia frontera del Tarajal, han logrado escapar a la carrera. El Tarajal es un pequeño recinto paralelo al espigón que separa Ceuta de Marruecos.

Los inmigrantes habían entrado por vía marítima y que la Guardia Civil los controlaba y vigilaba en una esquina del recinto aduanero.

En las imágenes aparecen tanto hombres, mujeres y niños corriendo, mientras la Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas.

A pesar de la petición del presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas de declarar la emergencia nacional, la normativa de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como motivo para declarar la emergencia nacional. No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará mañana a la ciudad autónoma para evaluar la situación y reunirse con las autoridades.

Sánchez afirma que prepara las medidas para recuperar la normalidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo está comprometido con dar una respuesta inmediata a la situación y prepara todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Sánchez ha expresado la voluntad del Gobierno de arreglar la situación en un mensaje en X en el que avisa de que así se lo ha comunicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conversación telefónica.

Feijóo pide movilizar al Ejército

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha instado este jueves al Gobierno a activar el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional para declarar la emergencia y desplegar al Ejército. El líder de los populares pide al Gobierno considerarlo "una crisis de seguridad nacional".

Además, Feijóo, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma, ha hecho esta petición en un vídeo publicado en la red social X y en el que afirma que el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado" ante sus obligaciones.

Marruecos culpa la entrada masiva de inmigrantes a "organizaciones criminales"

Por su parte, Marruecos ha atribuido la entrada masiva de migrantes en la frontera a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en cuestión migratoria es "ejemplar", según fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

Además, desde la embajada han destacado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por redes criminales dedicadas a la trata de humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

Tras la entrada masiva de los inmigrantes, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria. Ambos países se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.

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