Pedro Sánchez comparece tras la reunión con Prohens y Felipe VI en Palma, streaming en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, y con el Rey Felipe VI en Palma.

Pedro Sánchez y Prohens ya se han reunido en tres ocasiones aprovechando los viajes del socialista a Palma para departir con el monarca. Ante este encuentro, la líder autonómica dijo no tener ninguna esperanza puesta en que atienda sus peticiones. "Le voy a pedir lo que le llevo tres años pidiendo en las conferencias de presidentes y en los encuentros tanto en el Consolat como en Moncloa. Le voy a pedir por el cumplimiento de una agenda balear que conoce, aunque le volverá a entregar. A ver si a base de copias consigo que se comprometa con algo", señaló tras reunirse con el monarca el pasado viernes.

También señaló su intención de hablarle de la llegada de migrantes en patera, del nuevo sistema de financiación autonómica o de la condonación de la deuda. "Le voy a pedir, obviamente, que deje de castigarnos. ¿Qué hemos hecho para que a los ciudadanos de Cataluña se les condonen más de 2.000 euros y a los de Baleares 1.400? ¿Qué hemos hecho para que en Cataluña invierta millones en trenes y aquí llevemos tres años exigiendo un convenio de carreteras y otro ferroviario? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez?", se preguntó Prohens.

Tras mantener también el tradicional despacho de verano con el Rey, que este año tendrá lugar en el Palacio Real de la Almudaina, y no en el de Marivent, a las 18:30 horas, Sánchez comparecerá ante los medios.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en streaming.

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